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Сотрудник Завитинской центральной больницы подозревается в получении взятки

Сотрудник Завитинской центральной больницы подозревается в получении взятки

В отношении должностного лица Завитинской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело. Сотрудника подозревают в получении взятки в размере 15 000 рублей за оформление больничного листа.

Должность сотрудника больницы официально не называется. Уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» возбудили 16 марта. По сведениям, факт выявили в рамках оперативно-разыскных мероприятий. 16 марта в Завитинской ЦРБ провели обыск, следственные мероприятия продолжаются.

Прокуратура Завитинского района признала постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным.

Факт преступления вскрыли амурские полицейские – сотрудники областного УБЭП.

Должностному лицу может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определённые должности.

Просмотров всего: 1626

#закон

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Борн

    Борн
    3 часа назад

    Опять эта Завитинская больница.

    Там какой-то рассадник преступников просто

  • Бублик

    Бублик
    3 часа назад

    А,что нельзя 15 килорублей взять.Кто-то кря-кря,домики для уточек строит и миллиарды берет,а тут 15 тысяч...

  • лань

    лань
    2 часа назад

    Вот такие законы кто взял 15000 рублей и совсем другие законы для тех кто ворует миллиарды,ещё им льготы делают в виде налогов.

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Интересно, для чего может понадобиться "липовый" больничный, что за него готовы столько заплатить?

  • Акционер2016

    Акционер2016
    2 часа назад

    довели страну до ручки

  • Борн

    Борн
    1 час назад

    Алгебра

    Интересно, для чего может понадобиться "липовый" больничный, что за него готовы столько заплатить?



    Например хотят уволить, а ты хопа - и на больничный и пережидаешь всю замуту.

  • Бублик

    Бублик
    1 час назад

    А вообще то надо быть таким дебилом (-кой)зная,что больничку окучивают карательные органы и при этом брать за б/л...Это надо быть полностью с отсутствием головного мозга.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Алгебра

    Интересно, для чего может понадобиться "липовый" больничный, что за него готовы столько заплатить?



    Скорее всего это была проверка на вшивость, которую должностное лицо не прошло.



  • ГалГош

    ГалГош
    1 час назад

    И чего удивляться? И за что наказывать? Сделали для врачей мизерную зарплату, а потом удивляются, что врачи не могут устоять, когда к ним обращаются с такими просьбами и обещают заплатить...Как человеку прожить на 12-15 тысяч , если работать, как положено, на одну ставку врача?

  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Интересно, шубохранилище у этого страшного коррупционера есть? Если уж им занялись сотрудники областного УБЭПа, наверное врачишко из ЦРБ- крестный отец всей районной коррупции.

  • СаняCh

    СаняCh
    57 минут назад

    ГалГош

    И чего удивляться? И за что наказывать? Сделали для врачей мизерную зарплату, а потом удивляются, что врачи не могут устоять, когда к ним обращаются с такими просьбами и обещают заплатить...Как человеку прожить на 12-15 тысяч , если работать, как положено, на одну ставку врача?



    Не видел еще врачей, зарабатывающих так мало. У оппозиции есть масса инструментов для критики, но она выбирает ложь. Жалкие вы

  • Babochka

    Babochka
    54 минуты назад

    Вернемся к теме снижения ЗП у врачей....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    47 минут назад

    СаняCh

    ГалГош

    И чего удивляться? И за что наказывать? Сделали для врачей мизерную зарплату, а потом удивляются, что врачи не могут устоять, когда к ним обращаются с такими просьбами и обещают заплатить...Как человеку прожить на 12-15 тысяч , если работать, как положено, на одну ставку врача?



    Не видел еще врачей, зарабатывающих так мало. У оппозиции есть масса инструментов для критики, но она выбирает ложь. Жалкие вы



    СХОДИ и посмотри, раз не видел.

  • СВС

    СВС
    46 минут назад

    мздоимство не зависит от размера зарплаты

  • Кварц

    Кварц
    16 минут назад

    мздоимство не зависит от размера зарплаты

    +++++++++++

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 минуты назад

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