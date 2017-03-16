Сотрудник Завитинской центральной больницы подозревается в получении взятки

В отношении должностного лица Завитинской центральной районной больницы возбуждено уголовное дело. Сотрудника подозревают в получении взятки в размере 15 000 рублей за оформление больничного листа.

Должность сотрудника больницы официально не называется. Уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» возбудили 16 марта. По сведениям, факт выявили в рамках оперативно-разыскных мероприятий. 16 марта в Завитинской ЦРБ провели обыск, следственные мероприятия продолжаются.

Прокуратура Завитинского района признала постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным.

Факт преступления вскрыли амурские полицейские – сотрудники областного УБЭП.

Должностному лицу может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определённые должности.

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