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В Таганроге ищут мужчину с медведем (видео)

В Таганроге ищут мужчину с медведем (видео)
Фото: www.rostov.kp.ru

В Таганроге полицейские ведут поиски мужчины, который выгуливал медведя и попал на видео в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

«По факту появления в социальных сетях видео с мужчиной, предположительно выгуливающим медведя, проводится проверка», – сказал собеседник агентства. По его словам, полиция выяснит, как потенциально опасное животное могло оказаться на улицах города без намордника.

Представитель ГУ МВД отметил, что полицейские уже установили приблизительное место, где была сделана запись, и выехали туда.

Видео появилось в социальных сетях в субботу вечером. На записи видно, как медведь небольшого размера прогуливался по лужайке перед многоэтажным домом. Животное было на поводке, но без намордника.

При этом медведь вставал на задние лапы и подходил к мужчине, держащему поводок, за происходящим наблюдали несколько прохожих.

Как пишут некоторые СМИ, судя по всему косолапый живет в квартире. Эксперты считают, что это не взрослая особь, а медвежонок.

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#животные

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