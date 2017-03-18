Китайскую короткометражку о любви китаянки и благовещенца перевели на русский язык

Китайский короткометражный фильм «Любовь в Хэйхэ», снятый два года назад, теперь можно посмотреть на русском языке. Перевел текст блогер Амур.инфо, много лет проживающий в Хэйхэ, Игорь Путилов. Озвучкой занимался благовещенец Дмитрий Михлик. В фильме рассказывается история любви китаянки и амурчанина, работающего гидом в Хэйхэ.

По сюжету, девушка приезжает в Хэйхэ, чтобы познакомиться с малой родиной своего дедушки. Экскурсии по городу ей проводит русский парень, уроженец Благовещенска, работающий в Хэйхэ гидом. Вначале отношения между парнем и девушкой не заладились, но потом лед начинает таять. Когда пришла пора благовещенцу ехать домой, он позвал китаянку с собой.

«Это нереальная история, то есть полностью выдуманный сюжет. Снимаются в фильме профессиональные актеры. Прошлым летом я увидел этот фильм в Интернете и предложил своему знакомому Игорю Путилову перевести его на русский язык. Сам я изучаю китайский всего полтора года, поэтому мне познаний в языке, конечно, не хватило бы для перевода такого текста. Но зато у меня большой опыт в озвучке, у меня свой канал на YouTube. В итоге в середине декабря 2016 года Игорь занялся переводом и закончил в январе 2017-го. Потом в течение всего февраля я занимался озвучкой – у меня домашняя студия. И буквально вчера мы выложили фильм в Интернет», – рассказал Дмитрий Михлик.

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#жизнь #Китай

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