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Китайскую короткометражку о любви китаянки и благовещенца перевели на русский язык

Китайскую короткометражку о любви китаянки и благовещенца перевели на русский язык

Китайский короткометражный фильм «Любовь в Хэйхэ», снятый два года назад, теперь можно посмотреть на русском языке. Перевел текст блогер Амур.инфо, много лет проживающий в Хэйхэ, Игорь Путилов. Озвучкой занимался благовещенец Дмитрий Михлик. В фильме рассказывается история любви китаянки и амурчанина, работающего гидом в Хэйхэ.

По сюжету, девушка приезжает в Хэйхэ, чтобы познакомиться с малой родиной своего дедушки. Экскурсии по городу ей проводит русский парень, уроженец Благовещенска, работающий в Хэйхэ гидом. Вначале отношения между парнем и девушкой не заладились, но потом лед начинает таять. Когда пришла пора благовещенцу ехать домой, он позвал китаянку с собой.

«Это нереальная история, то есть полностью выдуманный сюжет. Снимаются в фильме профессиональные актеры. Прошлым летом я увидел этот фильм в Интернете и предложил своему знакомому Игорю Путилову перевести его на русский язык. Сам я изучаю китайский всего полтора года, поэтому мне познаний в языке, конечно, не хватило бы для перевода такого текста. Но зато у меня большой опыт в озвучке, у меня свой канал на YouTube. В итоге в середине декабря 2016 года Игорь занялся переводом и закончил в январе 2017-го. Потом в течение всего февраля я занимался озвучкой – у меня домашняя студия. И буквально вчера мы выложили фильм в Интернет», – рассказал Дмитрий Михлик.

Просмотров всего: 1302

#жизнь #Китай

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Комментарии
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  • Борн

    Борн
    3 часа назад

    История любви то оно хорошо.

    А вот сын-китаец, это как-то выше моего понимния.

  • OB-1

    OB-1
    3 часа назад

    очень круто, озвучка зашибенская!

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    фильм прикольный..но, чот непонятно, он живет в благе, учился в хехе..а палочками есть не умеет?..у меня дети уже палочками спокойно пользуются...Или он так девушку клеил?:)

  • Маршал

    Маршал
    2 часа назад

    Так Путилова Выгнали из БГПУ, не получил высшее образование. Нельзя доверять, может переведено не правильно. А эти самоучки - это невежество в массы.

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    [blockquote=Маршал]Так Путилова Выгнали из БГПУ, не получил высшее образование. Нельзя доверять, может переведено не правильно. А эти самоучки - это невежество в массы.[/blockquot

    Высшее образование не даёт опыта общения на китайском языке.

  • Дамбо

    Дамбо
    56 минут назад

    озвучка... мда.

    Ну и ошибки в сообщениях в самом начале фильма, на 2:01 минуте... Дальше смотреть не хочу, достаточно.

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