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Американец проник в кабинет Дональда Трампа и сделал селфи

Американец проник в кабинет Дональда Трампа и сделал селфи
Фото: lenta.ru

В загородную резиденцию Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) президента США пробрался американец. В рабочем кабинете Дональда Трампа, на фоне его портрета в молодости, незваный гость сделал селфи. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The New York Post.

Снимок Джозеф Янг выложил на своей странице в Instagram вечером 18 марта и подписал: «Проскользнули через Секретную службу, чтобы сделать это селфи. Они могли бы предупредить нас не ходить туда».

Пресс-секретарь охранного ведомства Кэтрин Милхонун заявила изданию, что никакого проникновения не было, посетителей загородной резиденции пускали в кабинет свободно. Утверждения Янга она назвала ложью и подчеркнула, что «никто не мог пройти мимо Секретной службы».

Позднее Янг удалил публикацию, однако она успела разойтись по Интернету и вызвать среди пользователей дискуссию по поводу качества работы Секретной службы США. Одни критиковали охрану, другие пытались оправдать тем, что у нее выдалась «тяжелая неделя».

Секретная служба США — федеральное агентство, подчиненное министерству внутренней безопасности. Ее создал президент Авраам Линкольн в 1865 году. Основные задачи ведомства — предотвращение подделки денег и ценных документов, охрана президента и других высокопоставленных чиновников.

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#жизнь #США

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