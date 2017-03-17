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Сегодня, 11:42 8

Полиция Амурской области возбудила уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП

Полиция Амурской области возбудила уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП

Четыре человека погибли, один госпитализирован в результате аварии, которая произошла в воскресенье, 19 марта, на 76 километре автодороги Благовещенск – Гомелевка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 19 марта на трассе столкнулись микрогрузовик и легковой автомобиль. Очевидцы сообщали о двух погибших. По официальной версии полиции погибших оказалось в два раза больше.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Kluger 1963 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota ToyoAce под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП водители транспортных средств, а также двое пассажиров – 1949 и 1984 годов рождения – погибли. Пассажир кроссовера 1973 года рождения с многочисленными травмами доставлен в больницу.

Следственными органами областного управления МВД в целях установления всех причин и условий, повлекших ДТП, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    3 часа назад

    и против кого возбуждено уголовное дело? погибшего водителя Клюгера?

  • дед

    дед
    3 часа назад

    законы...читай! возбуждается по ФАКТУ!

  • CherrySweet

    CherrySweet
    2 часа назад

    ну-ну.. а потом "дело было закрыто по причине смерти виновного"

  • Lucefero

    Lucefero
    2 часа назад

    CherrySweet

    ну-ну.. а потом "дело было закрыто по причине смерти виновного"



    ну если родсветники согласятся, а так может еще и суд пройти...

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Синек за рулем пора на кол сажать или плетей по заднице как в Сингапуре, чтобы полгода сесть вообще не мог!

  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    1 час назад

    Не намного ,но частично исправит ситуацию по пьянству на дорогах миллионые штрафы.

  • СВС

    СВС
    33 минуты назад

    ничто не исправит нашего человека, даже миллиардные штрафы.

  • Кварц

    Кварц
    13 минут назад

    Война. Каждый день погибшие. По России десятки тысяч. Не нужны бомбы, АКМ, патроны и танки. Сами себя сведем на нет, если по 130 раз за нарушения ПДД будут отпускать на волю вместе с авто.

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