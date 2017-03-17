Полиция Амурской области возбудила уголовное дело по факту гибели четырех человек в ДТП

Четыре человека погибли, один госпитализирован в результате аварии, которая произошла в воскресенье, 19 марта, на 76 километре автодороги Благовещенск – Гомелевка. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 19 марта на трассе столкнулись микрогрузовик и легковой автомобиль. Очевидцы сообщали о двух погибших. По официальной версии полиции погибших оказалось в два раза больше.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Kluger 1963 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota ToyoAce под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП водители транспортных средств, а также двое пассажиров – 1949 и 1984 годов рождения – погибли. Пассажир кроссовера 1973 года рождения с многочисленными травмами доставлен в больницу.

Следственными органами областного управления МВД в целях установления всех причин и условий, повлекших ДТП, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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