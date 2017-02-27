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Сегодня, 11:24 0

Футболист из Мозамбика стал жертвой огромного крокодила

Футболист из Мозамбика стал жертвой огромного крокодила
Фото: ria.ru

Крокодил убил 19-летнего жителя Мозамбика Эстевао Альберто Жино. Парень выступал за любительский футбольный клуб «Атлетико Минейро де Тет», пишет РИА Новости со ссылкой на портал sportingnews.com.

По словам главного тренера команды Эди Карвало, несчастный случай произошел на берегу реки Замбези. «Крокодил внезапно выскочил из водоема, схватил его за бок и утащил. Друзья Альберто слышали крики, но ничем не смогли ему помочь. Им показалось, что Альберто убила пятиметровая рептилия», – рассказал он.

На официальной странице клуба в Facebook опубликован пост с соболезнованиями семье погибшего: «Мы оплакиваем нашего игрока, нашего брата и друга, нашего сына и неизменного центрального защитника. Команда приносит искренние соболезнования родственникам Альберто. Это невосполнимая утрата».

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#животные #происшествия #футбол

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