Минюст собирается вносить поправки в УК за нарушения на митингах

Фото: izvestia.ru

Минюст готовит поправки к статье Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за неоднократные нарушения на митингах, сообщает РИА Новости.

«Правительство России поручило министерству юстиции проработать вопрос возможной корректировки статьи 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах», – цитирует издание газету «Известия».

Сейчас проводится изучение постановления Конституционного суда (КС), «в установленные сроки будут подготовлены предложения». «Газета отмечает, что на их разработку потребуется около трех месяцев. Уточняется, что результатом должно стать решение о необходимости изменения уголовной нормы, а также о том, какими могут быть возможные поправки».

Действующее законодательство, говорится в публикации, отводит кабинету министров полгода для внесения в Госдуму законопроектов, направленных на реализацию решений КС. Несколько лет назад право вносить такие инициативы получили также депутаты и сенаторы. Однако в данном случае этими полномочиями они пока не воспользовались.

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