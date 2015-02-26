Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:11 0

Минюст собирается вносить поправки в УК за нарушения на митингах

Минюст собирается вносить поправки в УК за нарушения на митингах
Фото: izvestia.ru

Минюст готовит поправки к статье Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за неоднократные нарушения на митингах, сообщает РИА Новости.

«Правительство России поручило министерству юстиции проработать вопрос возможной корректировки статьи 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах», – цитирует издание газету «Известия».

Сейчас проводится изучение постановления Конституционного суда (КС), «в установленные сроки будут подготовлены предложения». «Газета отмечает, что на их разработку потребуется около трех месяцев. Уточняется, что результатом должно стать решение о необходимости изменения уголовной нормы, а также о том, какими могут быть возможные поправки».

Действующее законодательство, говорится в публикации, отводит кабинету министров полгода для внесения в Госдуму законопроектов, направленных на реализацию решений КС. Несколько лет назад право вносить такие инициативы получили также депутаты и сенаторы. Однако в данном случае этими полномочиями они пока не воспользовались.

Просмотров всего: 71

#закон #митинги

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 16

Сотрудник Завитинской центральной больницы подозревается в получении взятки
Общество 11

Москвич купил у амурчанки BMW X6 и оплатил её штрафы
Происшествия 11

Убийцам зейского полицейского Тараса Соколюка грозит максимальное наказание
Общество 100

Администрация Благовещенска не согласовала антикоррупционный митинг на 26 марта

17 марта, 18:18