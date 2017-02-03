Благовещенцы в подвале смотрели необычный моноспектакль

В воскресенье, 19 марта, в подвале Амурского областного дома народного творчества прошёл моноспектакль Никиты Грекова (Россия) и театра АРТиШОК (Казахстан) «Здесь был Вася». Спектакль создан на основе оригинальной драматургии. Посмотреть современную театральную притчу, рассказанную одним актером в эстетике стрит-арт, собрались около 50 человек.

Пришедшие зрители погрузились в непривычную для театра обстановку – зал с необработанными стенами из красного кирпича, кое-где схваченными извёсткой и со сводчатыми потолками. Прежде здесь были, по-видимому, складские помещения – когда-то здание принадлежало Торговому дому купца Ивана Чурина. Сейчас здесь размещается общественное объединение «КПД», а по залу установлены турники и другие спортивные снаряды. Между ними и были расставлены синие пластмассовые стулья и организована импровизированная сцена.

Актером моноспектакля оказался лысый парень с косичкой. Вася много думал о том, что он видел в жизни и куда уходят души. Но однажды врачи ему сказали, что у него рак головного мозга, и все мысли сошлись только на диагнозе. Собственно, о том и спектакль – как герой выбирался из своих проблем.

Из реквизита в его распоряжении были раскладные стулья из старого зала Дома офицеров, завалявшиеся на складе коробки от концертных звуковых колонок и турники. Актер показал умопомрачительные методы лечения и «почтишарлатанство». В процесс он включил и зрителей – они поливали его водой и даже были подопытными. Для убедительности герой взбирался на стулья, потом на звуковые колонки и выше – на турник, откуда, словно паук, осматривал людей. Он бегал по коридору, играл на маленьких звонких тарелочках и рассказывал байки из жизни. А потом нарисовал золотой профиль Будды на белой стене, затем написал «Здесь был Вася» и убежал. Что было с ним дальше, осталось за кадром.

Формат спектакля был необычным для благовещенцев. Некоторые зрители, заглянув в голову «больного раком головного мозга», испытали странные чувства. Некоторые ушли, не дождавшись конца, другие аплодировали в финале. Подробнее о спектакле можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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