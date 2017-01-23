Россиян предупреждают о новой волне гриппа с тяжелыми осложнениями

Фото: www.interfax.ru

Грипп В придет на смену сезонному вирусу H3N2, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. Об этом пишет «Интерфакс».

«За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую», – сказала она в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«Несмотря на то, что эпидсезон заканчивается, уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит», – отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что вирус гриппа В вызывает тяжелые осложнения: поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию. Поэтому призвала россиян не шутить со своим здоровьем и при первых симптомах обращаться к врачу.

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