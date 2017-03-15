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Благовещенец стал бронзовым призером на чемпионате мира по джиу-джитсу

Благовещенец стал бронзовым призером на чемпионате мира по джиу-джитсу

В воскресенье, 19 марта, 14-летний благовещенец Степан Доля завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди молодежи, который проходил в Афинах. Амурчанин вошел в тройку лидеров в разделе не-ваза весовой категории до 46 килограммов. Всего в составе российской сборной было пять амурских спортсменов.

Чемпионат мира в Афинах проходил 17–19 марта и собрал около 1 000 спортсменов из 45 стран. Амурскую область представляли двое благовещенцев, двое сковородинцев и девочка из поселка Уруша. Двое из них вошли в десятку сильнейших в своих возрастных группах, а Степан Доля занял третье место.

Степан занимается джиу-джитсу 8 лет, в январе он стал серебряным призером на российских соревнованиях, после чего и был включен в национальную сборную.

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#спорт

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Комментарии
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  • OB-1

    OB-1
    3 часа назад

    какой молодец!

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    1 час назад

    Гордость берет за такую молодежь! Спасибо родителям за вклад в воспитание!

  • Oldlord

    Oldlord
    12 минут назад

    Молодцы!

    Надеюсь не за родительский счёт на соревнования катались?

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