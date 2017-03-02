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В Амурской области жгут траву, чтобы не допустить пожары

В Амурской области жгут траву, чтобы не допустить пожары
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Почти во всех районах Приамурья, за исключением самых северных, где еще много снега, проводятся контролируемые отжиги сухой травы. Так, в Сковородинском районе они начались 15 марта и должны завершиться 20–21 марта. Для проведения палов в район приехали сотрудники противопожарных служб из других районов.

Отжиги травы – это одна из мер по подготовке Амурской области к весеннему пожароопасному периоду. Кроме них, во всех районах области проводится очистка населенных пунктов и прилегающих территорий от горючего мусора, оборудуются защитные полосы. Этой важной работой занимаются пожарные, спасатели, лесники, сотрудники администраций, добровольцы и многие другие.

Идет вспашка защитных полос, выкашивание сухой травы, профилактические отжиги и так далее. Главная задача – лишить возможный пожар «питания», отрезав ему пути распространения. Часть этой работы была выполнена еще осенью, в промежутке между окончанием осеннего пожароопасного периода и приходом зимы.

В Сковородинском районе населенные пункты уже полностью защищены по периметру. Сейчас очищаются территории внутри населенных пунктов – заброшенные участки, пустыри, а также участки вдоль федеральной автодороги «Амур», железнодорожных путей, региональных автодорог, а также мари и луга, которые не были подготовлены осенью.

Как рассказал начальник ГО и ЧС по Сковородинскому району Андрей Королев, по состоянию на 18 марта на отжигах трудились 115 человек и 20 единиц техники – это сотрудники федеральной и областной противопожарных служб, члены добровольных пожарных дружин, спасатели поисково-спасательной группы, специалисты лесничеств, лесхозов и авиаотделений области. Многие из этих специалистов прибыли в Сковородино из других районов и скоро отправятся в другие муниципальные образования на помощь местным силам.

Как говорят пожарные, проводить отжиги сейчас достаточно безопасно. В лесах еще лежит снег, а под сухой травой не полностью растаял лед. Это обеспечивает дополнительную защиту от распространения огня, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#погода #пожары #природа

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Комментарии
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  • STEPAN32

    STEPAN32
    4 часа назад

    А так же жгут поля и скоро начнут жечь леса. ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРЫ!!!

  • Борн

    Борн
    4 часа назад

    Потом можно пообжечь и населенные пункты, ну там деревынные дома по краям, чтоб огонь в село не вошел.

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    3 часа назад

    Выборочно или как обжигают? В районе 10 км по Аэропортовсой трассе в основном поля принадлежащие Чигирям. Вот не припомню я чтобы собственники этих полей хоть как то за ними следили, выкашивали, обжигали и т.д. пока само не выгорит от окурка. Зато прибирать в собственность муниципалитета ухоженные земельные участки, это, да. Так в 2015 году, каким то чудесным образом земельные участки собственников садоводческого товарищества "ЭФИР" стали собственностью Чигирей. Хотя у садовых участков на тот момент уже на протяжении 25-30 лет, есть собственники, которые занимаются своими садами. Кстати это видно и по аэрофотосъемке. Посмотрим как уберут траву в очередной раз.

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    А что, постановление Правительства РФ от 10.11.2015 N 1213 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" уже отменили?

    - Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

    - Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники."

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    «Лесные пожары - пылающий лес!», или почему горят леса? Чтобы понять о целесообразности мероприятий, найдите тех, кому это выгодно.

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