В Амурской области жгут траву, чтобы не допустить пожары

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Почти во всех районах Приамурья, за исключением самых северных, где еще много снега, проводятся контролируемые отжиги сухой травы. Так, в Сковородинском районе они начались 15 марта и должны завершиться 20–21 марта. Для проведения палов в район приехали сотрудники противопожарных служб из других районов.

Отжиги травы – это одна из мер по подготовке Амурской области к весеннему пожароопасному периоду. Кроме них, во всех районах области проводится очистка населенных пунктов и прилегающих территорий от горючего мусора, оборудуются защитные полосы. Этой важной работой занимаются пожарные, спасатели, лесники, сотрудники администраций, добровольцы и многие другие.

Идет вспашка защитных полос, выкашивание сухой травы, профилактические отжиги и так далее. Главная задача – лишить возможный пожар «питания», отрезав ему пути распространения. Часть этой работы была выполнена еще осенью, в промежутке между окончанием осеннего пожароопасного периода и приходом зимы.

В Сковородинском районе населенные пункты уже полностью защищены по периметру. Сейчас очищаются территории внутри населенных пунктов – заброшенные участки, пустыри, а также участки вдоль федеральной автодороги «Амур», железнодорожных путей, региональных автодорог, а также мари и луга, которые не были подготовлены осенью.

Как рассказал начальник ГО и ЧС по Сковородинскому району Андрей Королев, по состоянию на 18 марта на отжигах трудились 115 человек и 20 единиц техники – это сотрудники федеральной и областной противопожарных служб, члены добровольных пожарных дружин, спасатели поисково-спасательной группы, специалисты лесничеств, лесхозов и авиаотделений области. Многие из этих специалистов прибыли в Сковородино из других районов и скоро отправятся в другие муниципальные образования на помощь местным силам.

Как говорят пожарные, проводить отжиги сейчас достаточно безопасно. В лесах еще лежит снег, а под сухой травой не полностью растаял лед. Это обеспечивает дополнительную защиту от распространения огня, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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