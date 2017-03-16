Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:54 0

Немного усилится ветер: прогноз погоды в Амурской области на 20 марта

Немного усилится ветер: прогноз погоды в Амурской области на 20 марта
Фото: instagram

В Амурской области 20 марта установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 4-9 градусов, по крайним северным районам – от минус 2 до плюс 3 градусов.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 7 градусов. Западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер увеличит скорость до 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 6-8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 286

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Сильный ветер, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 21 марта
Происшествия 5

В Амурской области жгут траву, чтобы не допустить пожары
Общество

Немного мокрого снега, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 18 марта
Общество

Теплое завершение рабочей недели: прогноз погоды в Амурской области на 17 марта