Немного усилится ветер: прогноз погоды в Амурской области на 20 марта

Фото: instagram

В Амурской области 20 марта установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 4-9 градусов, по крайним северным районам – от минус 2 до плюс 3 градусов.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 7 градусов. Западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер увеличит скорость до 6-11 метров в секунду. Температура составит плюс 6-8 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 286

#погода

распечатать