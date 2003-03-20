Партизан наказали за пьянку: история Приамурья

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1920 год. 20 марта на общем собрании партизан в посёлке Суражевка (Свободненский район) было решено: «Признать проступки (бандитизм, пьянка) отряда Иванова во главе с самим Ивановым вредными и порочащими честь партизанского имени. Иванова арестовать, отряд разоружить и произвести по его делу дознание».

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В этот же день последний японский эшелон покинул железнодорожную станцию Архара.

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20 марта 1918 года Зейский исполком Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов принял решение о введении рабочего контроля на 23 приисках Зейского горного округа. Также Совет принял решение о национализации крупных предприятий и выпустил свои денежные знаки.

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1930 год. Бюро Амурского окружного комитета ВКП(б) обсуждало ход коллективизации в Ивановском, Завитинском, Михайловском и Тамбовском районах. Его участники вскрыли нарушения демократии в колхозном строительстве, принципа добровольности, нарушения Устава сельхозартели – переход к коммунам, минуя сельхозартель. Бюро потребовало принять срочные меры ликвидации перегибов в колхозном строительстве, строго руководствоваться указаниями ЦК ВКП(б).

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20 марта 1949 года сессия областного Совета депутатов трудящихся обсудила и утвердила бюджет области на год: по доходам – 227,169 миллиона рублей, по расходам – 217,677 миллиона рублей, в том числе на здравоохранение – 58,365 миллиона рублей, на просвещение – 103,329 миллиона, на социальное обеспечение – 3,389 миллиона.

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20 марта 2003 года в Благовещенске печатали первый номер приложения газеты «Телепорт» – «Тында–Телепорт». В соответствии с названием его планировали распространять в этом северном городе Приамурья. Главным редактором газеты «Тында–Телепорт» стала журналист и телеведущая Лариса Кондратенко. В 2007 году «Тында–Телепорт» была переименована в «Север–Телепорт».

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В 2009 году 20 марта в Благовещенском педагогическом университете чествовали юбиляра, более 50 лет отдавшего этому учебному заведению. Профессор, кандидат исторических наук Василий Михайлович Ступников отмечал 80-летие. Василий Михайлович занимал должность ректора БГПУ – он стоял во главе университета 12 лет.

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2012 год. В Амурской области появилось пособие по садоводству для местных дачников. В нём советы о том, как правильно сажать, удобрять и даже поливать овощи и ягоды. Автор книги «Огород, сад и виноградник в Приамурье» – дачница со стажем, кандидат сельскохозяйственных наук Фаина Глинщикова. Она создала более тридцати различных сортов плодов.

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В 2015 году 20 марта депутаты Законодательного собрания Амурской области в двух чтениях приняли законопроект, который определил 22 марта как День иконы Албазинской Божией Матери «Слово Плоть Бысть». Своим названием самая почитаемая на Дальнем Востоке православная святыня обязана двадцатилетнему пребыванию в Албазинском остроге.

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#жизнь #история

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