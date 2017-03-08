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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Приамурье

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Приамурье

Утром 20 марта в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывал директор филиала ПАО «ДЭК "Амурэнергосбыт"» Виталий Стороженко. Темой беседы стали новые правила отключения неплательщиков за электроэнергию. Ведущие – Татьяна Удалова, Олег Никитин.

Днем в студию придут заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов и директор МКУ «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» Оксана Глыбочка. Тема беседы – как реализуется программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Приамурье. Ведущие – Олег Никитин, Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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