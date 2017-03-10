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Сегодня, 09:16 1

Чистый спирт из каменного угля стали производить китайцы: обзор прессы

Чистый спирт из каменного угля стали производить китайцы: обзор прессы
Фото: actualnews.org

Ушерб по ОСАГО будут возвращать в натуральном виде; Минздрав доработал антитабачную концепцию; человек будущего будет дышать значительно реже; с игрока в покер требуют выплату налога с многомиллионного выигрыша – эти новости попали сегодня в поле зрения обозревателя Амур.инфо и ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

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Начинается сегодняшний обзор с «Российской газеты», где пишут о том, что возмещение ущерба по ОСАГО теперь будет натуральным, то есть это ремонт покореженного авто. Госдума в третьем чтении приняла соответствующий закон. Но в исключительных случаях автовладелец сможет получить деньги: например, полная потеря авто или когда ремонт превысит 400 тысяч рублей (это максимальная сумма страховки по ОСАГО).

Также в номере

Еще здесь о том, что в рамках доработанной Минздравом антитабачной концепции предлагается к 2035 году запретить на территории России свободную продажу табачных изделий и снизить распространение их среди населения до одного процента. Газета напоминает, что в первоначальной версии документа предлагалось увеличить продолжительность рабочего дня курильщика, приравнять электронные сигареты к обычным, а также запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2015 года. Но на данном этапе эти положения из документа пока исключены.

Напишут же такое

На этом мрачные сообщения не заканчиваются и продолжаются публикацией газеты «Труд-7», где Павел Савинкин прочел о том, что американские ученые нарисовали картину будущего, сделав компьютерный прогноз того, каким будет мир в 2112 году. Согласно исследованию, человечество научиться строить в океанах фермы, которые смогут производить продукты в огромных масштабах. Передача мыслей на расстоянии будет столь же естественной, как дыхание. Кстати, дышать человек станет значительно реже: поскольку дышать будет особо нечем. Еще в газете о том, что человек будет дольше жить, станет меньше ростом и значительно поумнеет, хотя – куда уж больше…

Должен отметить, отмечает обозреватель, что группа других ученых – астрофизиков, предрекает апокалипсис на Земле уже в середине текущего века. Так что по фигу какого роста будут те, кто не успеет даже родиться…

Не пропусти

Далее журнал «Огонек». Тут заметка о том, что Китай первым в мире додумался производить спирт из каменного угля и построил промышленную линию по его производству. Производственная мощность – 100 тысяч тонн спирта в год. Чистота продукции наивысочайшая - 99,71 %. Единственное, что сильно смущает – это спирт не питьевой…

Полный абзац

«Панорама» рассказала о православном священнике Эммануэле Момохе из африканской Сьерра-Леоне, который нашел алмаз весом 709 карат (это около 142 граммов). Найденный драгоценный камень вошел в двадцатку самых крупных драгоценных камней, которые когда-либо были известны на Земле. Описанный случай свидетельствует о том, что удача сопутствует тем, кто упорно и добросовестно молится.

На посошок

Ну и напоследок тоже об удаче. В «Собеседнике» нашел заметку о том, что житель Чебоксар выиграл в покер 30 миллионов рублей. При этом он – профессиональный игрок, выигрывающий деньги на всевозможных международных турнирах. Играет не крапленками, тузов в рукаве не держит, просто – «карта прет», как он объясняет свои выигрыши.

И все бы ничего, да попал он в поле зрения налоговой, которая считает, что с карточного выигрыша – даже в подкидного или в «пьяницу» – все равно надо платить. Теперь у игрока большие неприятности…

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#СМИ

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Комментарии
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  • mikey007

    mikey007
    4 часа назад



    возмещение ущерба по ОСАГО теперь будет натуральным, то есть это ремонт покореженного авто.



    а выполнять его будут строго "свои" мастерские

    а че они там намудрят, при ремонте хрен его знает

    ништяк че

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