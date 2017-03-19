Амурским детям помогут исправить прикус по новой методике

От 60 до 88 процентов детей имеют дефекты прикуса той или иной степени. Пластинки или капы имеют не слишком большую эффективность, а брекеты на всю челюсть дороги и имеют ряд возрастных ограничений. В стоматологической клинике «Мегастом» предлагают новую методику – лечение сменного прикуса с помощью несъёмной техники.

Родители, желая, чтобы улыбка малыша была красивой, ставят на молочные зубы пластинки, либо ждут, когда у ребенка прорежутся постоянные зубы, и тогда уж устанавливают брекеты. Но есть возрастная категория, «выпадающая» из списка возможных пациентов: дети 8-10 лет, у которых смена молочных зубов находится в активном процессе. В этом возрасте полноценные брекеты ещё не ставят, так как необходимо, чтобы сменились все молочные зубы. А пластинки уже бесполезны.

Новый метод лечения с помощью несъёмной техники позволяет исправить прикус в раннем возрасте и избежать ношения брекетов на всю челюсть в юношеском возрасте. Собственно, метод и заключается в том, что облегчённая брекет-система ставится только на передние зубы.

«В возрасте 8-10 лет, когда прорезались верхние и нижние резцы и выявлены проблемы с их положением за счёт дефицита места, ношение брекетов может в короткие сроки исправить ситуацию. Детям нет необходимости ставить брекеты на все зубы. Брекеты устанавливаются только на передние постоянные зубы – 4 резца и моляры (позади пятых временных зубов)», – комментирует врач-ортодонт клиники «Мегастом» Елена Ячная.

Лечение проводится при постоянном и обязательном мониторинге с помощью компьютерной томографии, чтобы свести к нулю риск возникновения «сюрпризов» на более поздних этапах формирования зубного ряда: отсутствие некоторых зубов, наличие сверхкомплектных зубов, их неправильное расположение в кости.

Зачастую и проблемы выявить можно задолго до того, как у ребёнка обозначится неправильный прикус или кривизна зубов.

В частности, корректировать сменный прикус бывает необходимо в следующих случаях:

– при выраженной скученности зубов (когда им не хватает места в челюсти, они начинают расти вкривь и вкось);

– при задержке или отсутствии прорезывания отдельных зубов;

– в ситуациях, когда видно, что зубки ребенка просто растут криво;

– после вынужденного удаления молочных моляров либо других временных зубов вследствие кариеса и его осложнений.

Преимущества данного метода относительно съёмной техники (пластинок и капп):

– контроль над ситуацией (ребёнок может снять и не носить пластинку, брекеты просто так не снять);

– регулярное (круголсуточное) действие аппарата;

– в случаях с легкой и средней скученностью и наличием места для постоянных зубов – более быстрый, правильный и стабильный результат, чем при лечении пластинками;

– невозможность снять, потерять – это, пожалуй, самый весомый аргумент для родителей.

Преимущества данного метода перед аналогичным (полная брекет-система), но в более позднем возрасте:

– благодаря лечению с помощью частичной брекет-системы в сменном прикусе создаются все условия для формирования правильного постоянного прикуса;

– на 90 % снижается необходимость удаления постоянных зубов;

– уходит риск возникновения травм пародонта – у детей 8-10 лет проще проходят изменения в челюстной системе, чем у 13-15 летних;

– создаются благоприятные условия для правильного прорезывания клыков;

– тТакое лечение значительно дешевле аналогичного лечения полной брекет-системой.

«С помощью данной методики можно довольно быстро и качественно исправить даже весьма существенную патологию, – добавляет врач-ортодонт «Мегастома» Елена Ячная, – но лечение будет эффективным только при отличной мотивации ребёнка и его заинтересованности. Родителям нужно понимать всю ответственность, которая возлагается на них в период лечения. Они должны быть готовы контролировать, а иногда и собственноручно "дочищать" малышу зубы. Строго следить за рационом питания, а в некоторых случаях стать домашним психологом и надёжным другом, который поможет избавиться от ненужных сомнений и тревожных мыслей».

Метод лечения с помощью частичной брекет-системы быстрее и дешевле, чем метод полной брекет-системы. В России он является новым, хотя достаточно активно используется в Европе. Исправление неправильного положения зубов у детей и взрослых в последние годы становится одним из наиболее востребованных направлений стоматологии. К примеру, в клинике «Мегастом» работают сразу три ортодонта и спрос на услуги очень высок. Ортодонтия – ведущее направление в этой клинике.

«Моей дочери в 8 лет стоматолог порекомендовал обратиться в “Мегастом”, у неё передние зубки выросли набекрень. И нам как раз и поставили брекет-систему “4 на 2”. Я удивилась, что буквально за полгода всё исправили, при этом никаких неприятных ощущений у дочки не было. Получилось и дешевле гораздо, чем полная система, и теперь в подростковом возрасте у Полины будет красивая улыбка!» – рассказала Ольга Кравченко, мама пациентки стоматологической клиники «Мегастом»

Клиника профессиональной стоматологии Мегастом:

ул. 50-летия Октября, 61 (ТРЦ "МЕГА"), 6 этаж, оф. 15.

Т.: (4162) 49-11-16; 89145-502-902.

www.megastom.info

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