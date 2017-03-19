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Амурским детям помогут исправить прикус по новой методике

Амурским детям помогут исправить прикус по новой методике

От 60 до 88 процентов детей имеют дефекты прикуса той или иной степени. Пластинки или капы имеют не слишком большую эффективность, а брекеты на всю челюсть дороги и имеют ряд возрастных ограничений. В стоматологической клинике «Мегастом» предлагают новую методику – лечение сменного прикуса с помощью несъёмной техники.

Родители, желая, чтобы улыбка малыша была красивой, ставят на молочные зубы пластинки, либо ждут, когда у ребенка прорежутся постоянные зубы, и тогда уж устанавливают брекеты. Но есть возрастная категория, «выпадающая» из списка возможных пациентов: дети 8-10 лет, у которых смена молочных зубов находится в активном процессе. В этом возрасте полноценные брекеты ещё не ставят, так как необходимо, чтобы сменились все молочные зубы. А пластинки уже бесполезны.

Новый метод лечения с помощью несъёмной техники позволяет исправить прикус в раннем возрасте и избежать ношения брекетов на всю челюсть в юношеском возрасте. Собственно, метод и заключается в том, что облегчённая брекет-система ставится только на передние зубы.

«В возрасте 8-10 лет, когда прорезались верхние и нижние резцы и выявлены проблемы с их положением за счёт дефицита места, ношение брекетов может в короткие сроки исправить ситуацию. Детям нет необходимости ставить брекеты на все зубы. Брекеты устанавливаются только на передние постоянные зубы – 4 резца и моляры (позади пятых временных зубов)», – комментирует врач-ортодонт клиники «Мегастом» Елена Ячная.

Лечение проводится при постоянном и обязательном мониторинге с помощью компьютерной томографии, чтобы свести к нулю риск возникновения «сюрпризов» на более поздних этапах формирования зубного ряда: отсутствие некоторых зубов, наличие сверхкомплектных зубов, их неправильное расположение в кости.

Зачастую и проблемы выявить можно задолго до того, как у ребёнка обозначится неправильный прикус или кривизна зубов.

В частности, корректировать сменный прикус бывает необходимо в следующих случаях:

– при выраженной скученности зубов (когда им не хватает места в челюсти, они начинают расти вкривь и вкось);

– при задержке или отсутствии прорезывания отдельных зубов;

– в ситуациях, когда видно, что зубки ребенка просто растут криво;

– после вынужденного удаления молочных моляров либо других временных зубов вследствие кариеса и его осложнений.

Преимущества данного метода относительно съёмной техники (пластинок и капп):

– контроль над ситуацией (ребёнок может снять и не носить пластинку, брекеты просто так не снять);

– регулярное (круголсуточное) действие аппарата;

– в случаях с легкой и средней скученностью и наличием места для постоянных зубов – более быстрый, правильный и стабильный результат, чем при лечении пластинками;

– невозможность снять, потерять – это, пожалуй, самый весомый аргумент для родителей.

Преимущества данного метода перед аналогичным (полная брекет-система), но в более позднем возрасте:

– благодаря лечению с помощью частичной брекет-системы в сменном прикусе создаются все условия для формирования правильного постоянного прикуса;

– на 90 % снижается необходимость удаления постоянных зубов;

– уходит риск возникновения травм пародонта – у детей 8-10 лет проще проходят изменения в челюстной системе, чем у 13-15 летних;

– создаются благоприятные условия для правильного прорезывания клыков;

– тТакое лечение значительно дешевле аналогичного лечения полной брекет-системой.

«С помощью данной методики можно довольно быстро и качественно исправить даже весьма существенную патологию, – добавляет врач-ортодонт «Мегастома» Елена Ячная, – но лечение будет эффективным только при отличной мотивации ребёнка и его заинтересованности. Родителям нужно понимать всю ответственность, которая возлагается на них в период лечения. Они должны быть готовы контролировать, а иногда и собственноручно "дочищать" малышу зубы. Строго следить за рационом питания, а в некоторых случаях стать домашним психологом и надёжным другом, который поможет избавиться от ненужных сомнений и тревожных мыслей».

Метод лечения с помощью частичной брекет-системы быстрее и дешевле, чем метод полной брекет-системы. В России он является новым, хотя достаточно активно используется в Европе. Исправление неправильного положения зубов у детей и взрослых в последние годы становится одним из наиболее востребованных направлений стоматологии. К примеру, в клинике «Мегастом» работают сразу три ортодонта и спрос на услуги очень высок. Ортодонтия – ведущее направление в этой клинике.

«Моей дочери в 8 лет стоматолог порекомендовал обратиться в “Мегастом”, у неё передние зубки выросли набекрень. И нам как раз и поставили брекет-систему “4 на 2”. Я удивилась, что буквально за полгода всё исправили, при этом никаких неприятных ощущений у дочки не было. Получилось и дешевле гораздо, чем полная система, и теперь в подростковом возрасте у Полины будет красивая улыбка!» – рассказала Ольга Кравченко, мама пациентки стоматологической клиники «Мегастом»

Клиника профессиональной стоматологии Мегастом:

ул. 50-летия Октября, 61 (ТРЦ "МЕГА"), 6 этаж, оф. 15.

Т.: (4162) 49-11-16; 89145-502-902.

www.megastom.info

Лицензия номер ЛО-28-01-000714 от 06.11.2012г.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    5 часов назад

    Почему у админа в столе работает не вся посветка?

  • Patison

    Patison
    1 час назад

    вот такие у вас будут пациенты :) на подсветки смотреть и критики не будет конца и плевать что качественно все было )

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