В Благовещенске насмерть сбили пешехода (видео)
В воскресенье вечером, 19 марта, в Благовещенске произошло ДТП с участием пешехода. Очевидцы сообщили о том, что авария случилась в районе перекрестке улиц Театральная – Конная. Как стало известно «Амур.инфо», сбитый человек погиб.
Очевидцы сообщили, что сбитый человек неподвижно лежал на асфальте. Кроме полицейских автомобилей на месте происшествия стояла иномарка. Официальной информации пока нет.
(Видео с instagram.com, аккаунт blag_dtp).
Просмотров всего: 1366