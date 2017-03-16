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В Благовещенске насмерть сбили пешехода (видео)

В Благовещенске насмерть сбили пешехода (видео)

В воскресенье вечером, 19 марта, в Благовещенске произошло ДТП с участием пешехода. Очевидцы сообщили о том, что авария случилась в районе перекрестке улиц Театральная – Конная. Как стало известно «Амур.инфо», сбитый человек погиб.

Очевидцы сообщили, что сбитый человек неподвижно лежал на асфальте. Кроме полицейских автомобилей на месте происшествия стояла иномарка. Официальной информации пока нет.

(Видео с instagram.com, аккаунт blag_dtp).

Просмотров всего: 1366

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Юлия-Я

    Юлия-Я
    46 минут назад

    Ну что вы? Ошиблись с датой, а для родни 19 марта черный день. Соболезнуем.

  • На Берлин

    На Берлин
    24 минуты назад

    20 марта-воскресенье будет в 2022 году.

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