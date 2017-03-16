В Благовещенске насмерть сбили пешехода (видео)

В воскресенье вечером, 19 марта, в Благовещенске произошло ДТП с участием пешехода. Очевидцы сообщили о том, что авария случилась в районе перекрестке улиц Театральная – Конная. Как стало известно «Амур.инфо», сбитый человек погиб.

Очевидцы сообщили, что сбитый человек неподвижно лежал на асфальте. Кроме полицейских автомобилей на месте происшествия стояла иномарка. Официальной информации пока нет.

(Видео с instagram.com, аккаунт blag_dtp).

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#происшествия #транспорт

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