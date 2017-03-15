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Юные гимнастки Благовещенска сражались за победу в «Веснушках»

Юные гимнастки Благовещенска сражались за победу в «Веснушках»

В воскресенье, 20 марта, в Благовещенске состоялось ежегодное весеннее первенство по художественной гимнастике «Веснушки». За победу боролись около 130 спортсменок, самой младшей из которых было 3,5 года.

«В этих соревнованиях в основном участвуют наши воспитанники, - рассказала главный судья соревнований и вице-президент областной федерации спортивной гимнастики Елена Осипова. – На них мы определяем самых лучших спортсменов, которые затем будут выступать на соревнованиях более высокого уровня».

Она пояснила, что все участники кроме возрастных категорий были поделены на две группы: новичков и более опытных спортсменов.

Благовещенские худоржественные гимнасты достаточно регулярно участвуют в межрегиональных соревнованиях. Недавно 13 спортсменов вернулись из Москвы сразу с двух соревнований: турнира на призы Яны Батыршиной, где выступали сильнейшие гимнасты России, и открытый чемпиона города «Весенние грации». С последнего амурчанки привезли две медали: Дарья Палладий – золотую, Оксана Назаренко – бронзовую.

В конце апреля благовещенских спортсменов приглашают на соревнования в Улан-Удэ. Отчасти будущих участников этого турнира отбирали как раз на «Веснушках». Однако, Елена Осипова призналась, что при формировании команды больше будут учитываться не столько успехи юных спортсменов, сколько способность родителей оплатить поездку детей на соревнования.

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