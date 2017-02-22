Депутат областного заксобрания Сергей Абрамов сложил свои полномочия

Депутат Законодательного собрания Амурской области, руководитель фракции ЛДПР Сергей Абрамов сложил с себя депутатские полномочия. Об этом он сообщил в соцсетях. Он пояснил, это связано с тем, что по личным обстоятельствам он находится за пределами Амурской области. В региональном представительстве партии информацию подтвердили.

Сергей Абрамов пояснил, что участие в политической жизни он не прекращает: «Сохраняя партийный билет ЛДПР, я принял решение о сложении мандата депутата Законодательного собрания Амурской области. Согласно регламенту заксобрания, депутат может осуществлять свою работу только лично принимая участие в заседаниях комитетов, сессии заксобрания, во встречах с избирателями... Поэтому считаю правильным не занимать формально место депутата нашей фракции».

Политик пояснил, что, поскольку его выбрали по партийному списку, его решение не повлечёт расходование бюджетных средств на проведение новых выборов.

В комментариях к записи в соцсетях у Сергея Абрамова спросили, не связан ли его уход со скандальным видео, снятым в декабре 2016 года. Как сообщало ИА «Амур.инфо», находясь в одном из питейных заведений, депутат обвинил человека в торговле наркотиками, что было снято на видео и опубликовано в Интернете. Сергей Абрамов ответил комментатору, что причина не в этом.

Как стало известно редакции «Амур.инфо», уже некоторое время Сергей Абрамов живет в Москве. Связаться с ним пока не удалось.

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