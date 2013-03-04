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В селе Верхний Уртуй третий месяц протекает водонапорная башня

В селе Верхний Уртуй третий месяц протекает водонапорная башня

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали снимки водонапорной башни в селе Верхний Уртуй Константиновского района. В башне имеется сильная течь, из-за которой вокруг строения образовалась огромная наледь. Кроме того, из-за течи идет большой перерасход воды, а башня используется для котельной, которая отапливает село.

Депутат районного Совета Василий Малышенко подтвердил, что проблема с котельной существует. Накануне нового года туда завезли воду, и с того времени из нее начало течь.

«Я поднимал этот вопрос а сессии районного Совета. Заседание было посвящено отопительному сезону, на нем присутствовали глава районной администрации, сотрудники администрации. Мне ответили, что о проблеме знают, сейчас с этим сделать ничего нельзя, ремонтом займутся, когда станет тепло», – рассказал Василий Михайлович.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», проблема с водонапорной башней в Верхнем Уртуе возникает не первый год. Лет пять назад ее изнутри замазывали цементом, заделывая таким образом, трещины и щели.

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#ЖКХ #происшествия

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