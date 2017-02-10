Юная победительница конкурса фотомоделей получила путевку на «Хроники Нарнии» (фото)

Партнер фестиваля детской и подростковой моды «Поколение NEXT» телевизионно-языковой лагерь «Академия "Альфы"» организовал в рамках фестиваля фототочку, посвященную предстоящей смене «Хроники Нарнии». Любой желающий мог сфотографироваться здесь со сказочным фавном, господином Тумнусом.

Участники фотосессии могут найти фотоснимки на сайте «Амур.инфо» (в фотогалерее к этой новости) или в Instagram.com по хэштегу #Академия Альфы.

Телекомпания «Альфа-канал» и «Мир путешествий», организаторы телевизионно-языкового лагеря «Хроники Нарнии», с 23 по 30 марта на турбазе «Мухинка» проводят весеннюю смену. И обладательница главного приза конкурса фотомоделей на фестивале «Поколение NEXT» Алина Сайфуллина получила туда путевку.

Билет в сказку девочке вручила генеральный директор «Альфа канала» Елена Морева. Выяснилось, что эта поездка была мечтой Алины.

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#дети #отдых #праздники

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