В фестивале «Поколение NEXT» моду показывали «солнечные» дети и мальчик на коляске

В Благовещенске прошел фестиваль детской и подростковой моды «Поколение NEXT». На нем показали восемь коллекций одежды и аксессуаров для разных возрастов и комплекции. В показе приняли участие воспитанники детской студии «Жираф», а также ребята, до этого не имевшие специальной подготовки. Впервые на подиум были приглашены особенные ребятишки – «солнечные» дети.

На фестивале во всю стену в холле были размещены фотографии в полный рост моделей конкурса «New Look. Дети». Он стал новинкой фестиваля. В нём приняли участие 14 девочек в возрасте от 5 до 13 лет, участницы прошли ряд фотосессий. Победителю было обещано стать лицом международной выставки-конкурса «Здоровая планета» и участие в церемонии её открытия. Презентация состоится в Благовещенске, а закрываться мероприятие будет в Хэйхэ.

Для показа искали детей-колясочников и нашли одного мальчика – 5-летнего Ромы Петрухина. Семья приехала из Екатеринославки.

«Мы нисколько не раздумывали над приглашением от «Поколения NEXT». Я, вообще, стараюсь не только не прятать ребёнка от людей, а наоборот, давать ему больше общения. Чтобы в дальнейшем у него не было никаких комплексов по поводу своего здоровья, - рассказала мама Романа, Оксана Петрухина. – Если позовут еще куда-то, мы только «за»!»

В общей сложности, в показе приняло участие около 60 детей. Все они в финале получили подарки, еще и потому, что принимали участие в конкурсах, которые проводились в рамках фестиваля.

За фотовыставку конкурса фотомоделей «New look. Дети» голосовали зрители. В результате титул «Мисс Грация» получила Лена Бархатова, «Мисс Улыбка» - Катя Митина, «Мисс Шарм» - Кристина Арутюнян, «Мисс Очарование» - Варя Архипова, «Модель Подиума» - Арина Мурина. Призовые места были распределены в трёх возрастных категориях. Третье место в номинации «5-7 лет» получила Лера Хоменко, «8-9 лет» - Даша Евсеева, «10-13 лет» - Даша Бузинина. Второе место в категории «5-7 лет» жюри присудило Жене Свищевой, «8-9 лет» - Полине Пинегиной, «10-13 лет» - Ангелине Денежкиной. Первое место в номинации «5-7 лет» выиграла Саша Диденко, «8-9 лет» - Алина Сайфуллина, «10-13 лет» - Лера Олешко. «Мисс зрительских симпатий» стала Кристина Арутюнян.

А главные призы конкурса получила Алина Сайфуллина. Она станет лицом международной выставки-конкурса «Здоровая планета». И еще Алина получила путевку в телевизионно-языковой лагерь «Академия Альфы» на смену «Хроники Нарнии». Она пройдет на турбазе «Мухинка» с 23 по 30 марта.

Подробнее о фестивале можно прочитать в рубрике «Культпросвет».

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