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На трассе Благовещенск – Гомелевка произошло ДТП с погибшими (видео)

На трассе Благовещенск – Гомелевка произошло ДТП с погибшими (видео)

В воскресенье, 19 марта, в Амурской области на 76 километре трассы Благовещенск – Гомелевка произошло ДТП, в котором, возможно, погибли двое человек. На трассе столкнулись микрогрузовик и легковой автомобиль. В полиции подтвердили факт аварии, в которой есть погибшие и пострадавшие.

По словам автора видео, которое оказалось в распоряжении ИА «Амур.инфо», легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате столкновения погибли два пассажира, которые находились в обеих машинах. На видео тело одного человека можно увидеть в кабине грузовика. Очевидцы также говорят, что водитель легкового автомобиля был нетрезв.

Пресс-служба областного управления МВД подтвердила, что на трассе Благовещенск – Гомелевка произошло столкновение грузовика и Toyota Kluger. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа

Просмотров всего: 1448

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    А где видео? Не могу найти

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