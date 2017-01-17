В Благовещенске двое мужчин в масках совершили разбойное нападение на частный дом

Фото: sibkray.ru

В дежурную часть полиции Благовещенска обратилась 53-летняя жительница областного центра, которая сообщила, что на ее дом совершено разбойное нападение. Двое неизвестных в масках напали на хозяина, когда тот вышел во двор. После этого забрали из дома драгоценности, деньги, вещи и скрылись.

После обращения пострадавших на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что в вечернее время заявительница и ее супруг услышали во дворе лай собаки. Мужчина вышел на улицу. В этот момент на него напали двое неизвестных в масках. Нанеся хозяину дома телесные повреждения и угрожая ему предметом, используемым в качестве оружия, они потребовали деньги и ценное имущество. Злоумышленники прошли в дом и похитили золотые украшения, электроинструменты, два телевизора, деньги и скрылись.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего, осмотрели близлежащие районы. В результате сотрудники полиции установили, что к данному преступлению причастны двое ранее судимых амурчан 1998 года рождения. Оперативники задержали обоих в Благовещенске по месту жительства одного из них. В ходе обыска часть похищенного имущества изъята.

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#криминал #происшествия

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