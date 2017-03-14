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С 20 марта запрещен выезд на водоемы Бурейского района

С 20 марта запрещен выезд на водоемы Бурейского района
Фото: bloknot-volgodonsk.ru

В связи с повышением среднесуточных температур и изменением кристаллической структуры льда увеличивается вероятность происшествий на водоемах. С 20 марта 2017 года запрещен выход рыбаков и выезд всех видов транспорта на водоемах Бурейского района. Решение приняли на заседании КЧС и ПБ администрации Бурейского района.

Для того чтобы не допустить несанкционированный выезд автомобилей и выхода рыбаков на водоемы в населенных пунктах, находящихся вблизи береговой линии, будет организована работа административной комиссии Бурейского муниципального района и поселений, сотрудников полиции, инспекторов ГИМС, спасателей.

К нарушителям будут применяться меры административной ответственности, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. Выход граждан на лед водных объектов в зоне действия знака безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» влечет наложение административного штрафа от 500 до 1 000 рублей. А при выезде транспортных средств на лед в зоне действия знака – штраф уже в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

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#МЧС #природа

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