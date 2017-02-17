Росстат: промышленное производство в России в феврале снизилось на 2,7 %

Фото: salavat-neftekhim.gazprom.ru

Падение промышленного производства в России в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года составило 2,7 %. Всего за первые два месяца промпроизводство упало на 0,3 % по сравнению с данными 2016 года, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Годовая динамика промышленности в феврале 2017 года не является показательной, так как 2016 год был високосным и в феврале было на один день больше. Тем не менее экономисты ожидали замедления годовых темпов роста лишь до 1 %.

С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2017 года промпроизводство упало на 1,5 % по отношению к январю. Падение последовало после рост​а на 0,7 % в январе по отношению к декабрю.​

Росстат второй месяц подряд публикует данные о промпроизводстве позже запланированного. Запланированную на 16 марта публикацию данных о промпроизводстве в феврале ведомство перенесло в связи с введением нового классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД, а также из-за аварии (обрыва кабеля) на сетях компании «Ростелеком».

27 февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что его ведомство готовит обновленную редакцию прогноза развития экономики страны на 2017 год. Она предполагает ускорение роста валового внутреннего продукта (ВВП) до 2 %. Действующий прогноз МЭР включает в себя базовый сценарий, согласно которому объем ВВП в 2017 году при сохранении среднегодовой цены на нефть в районе 40 долларов за баррель вырастет на 0,6 %.

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#производство #экономика

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