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18марта
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В Шимановске провели первый контролируемый пал

В Шимановске провели первый контролируемый пал
Фото: администрация Шимановска

В Амурской области начал работу региональный оперативный штаб по тушению лесных пожаров и палов. В Шимановске специалисты сектора ГЗ и ПБ администрации города совместно с сотрудниками госпожнадзора и пожарной части провели первые пробные отжиги сухой травы в районе железнодорожного моста, сообщает пресс-служба мэрии.

«В ходе КЧС мы спланировали действия, предупреждающие возможные происшествия в пожароопасный период, и уже 16 марта решили проверить, можно ли проводить предварительные отжиги. Запланированный участок мы отожгли, работу будем постепенно продолжать», – рассказал руководитель сектора ГЗ и ПБ администрации города Василий Аношкин.

«Снежный покров сошёл, участки, которые оголились от снега, мы потихоньку начинаем выжигать под контролем специалистов. Самое главное, чтобы жители города отнеслись к этому вопросу серьёзно. Надо свои участи привести в порядок, убрать растительность», – отметил Василий Аношкин.

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#пожары #Шимановск

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Комментарии
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  • sok5074

    sok5074
    2 часа назад

    да ну...в сковородино уже неделю жгут

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Березовский зажигает.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Всего-то 30 лет понадобилось что бы понять властям необходимость подобных палов

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    КРЯ хотет в целях самообразования увидеть это воочию. КРЯ читала об этом в учебниках физики .. как 2 полосы пожара втречаются друг с дугом

    и сопротивлением-давлением воздуха гасят друг друга. Хлоп-Хлоп-Хлоп ладошками. У Перельмана кажись было в Занимательной физике. КРЯ такие штуки нравятся!!!

    Почму студентов на такие замечательные занятия не гоняют?

  • V.M.

    V.M.
    50 минут назад

    Я не специалист , но вот думаю после таких новостей



    Трассу от Большого Невера до Шимановска окутало дымом

    В Приамурье за пожароопасным периодом последовали плановые отжиги

    Около 900 специалистов в Приамурье ведут контролируемые отжиги

    В Благовещенске пожарные тушат загоревшуюся сухую траву



    а осенью не судьба скосить эту траву, вспахать участки? Почему в других регионах

    не "палят"?

    Мифы о пользе травяных палов:

    Миф №1. Выжигание прогревает почву:

    Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем незначительно, но при этом находящиеся на поверхности или у самой поверхности почки и семена трав уничтожаются, так что итоговый эффект от такого «прогревания» оказывается нулевым, а иной раз и отрицательным.

    Миф № 2. Выжигание обогащает почву золой:

    Пожар не добавляет ничего нового: минеральные питательные вещества, содержащиеся в золе, все равно попали бы в почву при разложении сухой травы (летом, в тепле, она разлагается быстро). Лишь в сухих степях, где сухая трава может сохраняться много лет, пожар способен незначительно обогатить почву доступными для растений минеральными питательными веществами - но исключительно за счет будущего, поскольку травяной пожар лишь изменяет доступность этих элементов, но не их количество в экосистеме.

    Миф№3. Трава быстрее и лучше растет:

    Эффект более быстрого роста травы в результате выжигания является кажущимся: сухая трава просто скрывает поначалу молодые зеленые побеги, и невыжженные участки кажутся серыми - в то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо заметна.

    Основные аргументы против выжигания сухой травы:

    1. Вред, наносимый травяными палами природе

    Травяные палы уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах. Гибнут молодые лесопосадки, создаваемые для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и т.д. Значительная часть защитных лесов и лесополос, погибла от травяных пожаров.

    Ежегодно повторяющиеся палы приводят к значительному обеднению природных экосистем, сокращению биологического разнообразия. При сильном травяном пожаре гибнут многие животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы - кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.

    Особенно опасны весенние палы в местах обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, гнездящихся на земле или на низких кустарниках. Многие виды растений также с трудом переживают травяные пожары – особенно те, чьи почки находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наиболее чувствительны к нагреванию.

    Травяные палы являются источниками выбросов в атмосферу углекислого газа. Пожары, в том числе и травяные, усугубляют так называемый "парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата нашей планеты.

    2. Вред, наносимый травяными палами здоровью и жизни человека.

    Палы могут служить причиной гибели людей. Дым от травяных палов очень вреден для здоровья, и опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие дыма от таких пожаров (главным образом твердых частиц с диаметром до 2,5 мкм, легко рассеивающихся в атмосфере) вызывает целый спектр заболеваний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также рост детской смертности.

    3. Вред, наносимый травяными палами хозяйству.

    Пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. При пожарах теряются азотные соединения (основная часть связанного азота высвобождается в атмосферу), и мертвое органическое вещество почвы, образующееся из отмирающих частей растений. Органическое вещество обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость.

    Также, органическое вещество во многом определяет способность почвы противостоять водной и ветровой эрозии – скрепленные мертвой органикой частицы песка и глины труднее смываются водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше сохраняется с течением времени.

    Наконец, мертвое органическое вещество высвобождает имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения - в то время как при сгорании этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую форму быстро и в последствии легко вымываются первым же сильным дождем.

    http://gorodischi.info/pal.php

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    29 минут назад



    » V.M. , сегодня, 22:14

    http://gorodischi.info/pal.php



    Тысячелетия наши предки весной пускали УПРАВЛЯЕМЫЕ пожоги старой, сухой травы на полях, лугах и на покосах. Но в отличие от сегодняшних "ученых-аграриев" из ни кем не уважаемого ДальГАУ, пожоги делались ВОВРЕМЯ и на их контроль и окарауливание выходили от мала до велика. Огонь безопасен когда он управляем. Просто тупо пялиться на горящую кромку - мало!

    А бред о мифах даже комментировать не хочется.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    16 минут назад

    Уважаемый Товарищь V.M/ /// простите случайно, \и выдыхните вредного угарного Хазу.

    всё путём, всё просчитано, санитары врут, лес спасён. розовые слоны. СССР был тупой.

    КРЯ

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