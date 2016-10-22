В Шимановске провели первый контролируемый пал

Фото: администрация Шимановска

В Амурской области начал работу региональный оперативный штаб по тушению лесных пожаров и палов. В Шимановске специалисты сектора ГЗ и ПБ администрации города совместно с сотрудниками госпожнадзора и пожарной части провели первые пробные отжиги сухой травы в районе железнодорожного моста, сообщает пресс-служба мэрии.

«В ходе КЧС мы спланировали действия, предупреждающие возможные происшествия в пожароопасный период, и уже 16 марта решили проверить, можно ли проводить предварительные отжиги. Запланированный участок мы отожгли, работу будем постепенно продолжать», – рассказал руководитель сектора ГЗ и ПБ администрации города Василий Аношкин.

«Снежный покров сошёл, участки, которые оголились от снега, мы потихоньку начинаем выжигать под контролем специалистов. Самое главное, чтобы жители города отнеслись к этому вопросу серьёзно. Надо свои участи привести в порядок, убрать растительность», – отметил Василий Аношкин.

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