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Женский хор областной филармонии окунул зрителей в мир очарования

Женский хор областной филармонии окунул зрителей в мир очарования

Амурская областная филармония встретила своих зрителей поющим и танцующим женским хором. 17 марта стало для многих вечером экспериментов и открытий, хотя программа «Хорошие девчата» Амурского камерного хора «Возрождение» ранее была показана в Амурском краеведческом музее.

Концерт открылся «Песней девушек» из оперетты Хренникова с говорящим названием «Сто чертей и одна девушка». Девять вокалисток сразу же окунули зрителей в мир женского очарования.

Побаловало «Возрождение» в этот вечер сложной в исполнении песней из оперы «Зори здесь тихие» в обработке Елены Беляевой.

Было несколько популярных песен, которые стали почти народными – «Ходят кони» из кинофильма «Бумбараш», «За дальнею околицей» и другие.

«В 2014 году нам посчастливилось на конкурсе в Санкт-Петербурге встретиться с Сергеем Екимовым. Он – художественный руководитель XII Международного фестиваля хорового искусства "Поющий мир". И он подарил нам свой сборник, пожелав: "Исполняйте песни в моей обработке". И мы их исполняем», – рассказала Елена Беляева.

На концерте из этого сборника прозвучали «Тонкая рябина», «На горе-то калина».

Обратилось «Возрождение» и к творчеству королевы русского романса Аллы Баяновой, к музыке Исаака Дунаевского.

Услышали зрители в этот вечер знаменитый Sway, его спела Ольга Кулемзина. Ещё раз «браво» публика кричала за песню Dancing Queen из репертуара группы Abba, а также Sweet Dreams группы Eurythmics.

«Вы заметили, что мы сегодня пели без нот. Но следующее произведение не успели выучить», – предупредила всех Елена Беляева, раздав вокалисткам листочки. И началось: «Ляля, ау, тяв-тяв». Это был «Собачий вальс». Не обошлось и без «Хороших девчат» из одноимённого кинофильма.

Подробнее о мероприятии – в рубрике «Культпросвет» с Натальей Шлямовой.

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