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Жители амурского села смогут получать медпомощь от врачей ЕАО

Министерство здравоохранения Амурской области и управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области (ЕАО) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области здравоохранения. Теперь станция скорой помощи посёлка Облучье Еврейской автономной области будет обслуживать жителей амурского села Ядрино Архаринского района.

«Эта давняя проблема, когда сельчанам приходилось подолгу ждать карету скорой помощи из Архары, что в ста километрах от Ядрино (из Облучья, которое всего в шести, скорая приехать не могла, так как это уже другой регион) сегодня, наконец, решена», – рассказал министр здравоохранения Амурской области Николай Тезиков.

Также соглашение позволяет жителям Ядрина при необходимости получить в медицинской организации Облучья и иную первичную амбулаторно-поликлиническую помощь.

По словам главы минздрава, жители ЕАО тоже рады достигнутой договорённости. Им удобней и ближе получать специализированную медицинскую помощь в Приамурье, нежели в Хабаровске. Это касается оказания высокотехнологичной медицинской помощи по различным направлениям, а также кардиологической, онкологической, по акушерству и гинекологии, эндокринологии, использования возможностей областного перинатального центра, проведения мониторинга беременных и многих других вопросов.

Сотрудничество с ЕАО в этих областях здравоохранения к тому же даёт возможность амурским медицинским организациям зарабатывать средства за счёт оказания дополнительных видов медицинской помощи и качества выполненных манипуляций. К слову, здравоохранение Хабаровска за подобные услуги за минувший год получило от ЕАО 170 миллионов рублей, сообщает пресс-служба амурского министерства здравоохранения.

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#здоровье

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Может быть жители Ядрино смогут получать медпомощь от врачей Облучья,а не жители Архары?

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