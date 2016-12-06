Благовещенские «Стрелы совы» собрали больше сорока спортсменов (фото)

В Благовещенске любители стрельбы из спортивного лука встретились на открытом первенстве города. На мероприятии собралось чуть больше 40 человек не только из столицы Приамурья, но и из Хабаровска, приехали также белогорские стрелки.

«Такие соревнования проводим два-три раза в год. Следующие намечены на июнь. Участников разбивали по возрастам: с 7 до 10, с 11 до 15 и старше 15 лет. Старше 15 – делились уже и по полу. С 7 до 15 стреляли все в одной группе – интуитив (интуитивная стрельба). Была смешанная команда, девушки и мужчины – в категории блочный лук. Потом отдельно мужчины – также блочный лук. И по классике стреляли смешанно, мужчины и женщины», – рассказал организатор соревнований в Благовещенске Виталий Иванов.

«С каждыми соревнованиями участников всё больше, и результат ползёт вверх. Если учитывать, что у нас в Амурской области этот вид спорта никак не развивался раньше, еле-еле теплился, то последнее время – достаточно успешно, подвижки видны», – рассказал тренер-преподаватель из Белогорска Евгений Цепилов. Он привёз команду из 22 человек.

«По части поездок на соревнования куда-то дальше – тут, в первую очередь, важна финансовая сторона вопроса, не у всех есть средства. А вообще, хотелось бы. В Белогорск ездили, в Комсомольск-на-Амуре. Летом собираемся в Хабаровск, если всё сложится», – отметил Виталий Иванов.

«Стрелы совы» прошли на цокольном этаже АОДНТ, там же проходят тренировки.

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