В Благовещенске прошла «Крымская весна»

18 марта Благовещенск отпраздновал День присоединения Крыма к России. Флаги, транспаранты, музыка, конкурсы и эстафеты – на площади имени Ленина собралось около 3 000 человек. Горожане смогли проявить себя в гиревом спорте, посоревноваться в армрестлинге, попробовать силы в боях на мечах, принять участие в литературной и исторической викторинах и многое другое.

Работали несколько площадок. «Умная Россия» – с выставкой технического творчества. «Спортивная Россия» – с конкурсами и состязаниями. В рамках площадки «Сильная Россия» была выставка оружия разных времен, мастер-класс по бою на мечах и рукопашному бою, соревнования по армрестлингу и гиревому спорту, показательные выступления курсантов ДВОКУ и членов клуба «Дружина». На «Культурной России» были патриотические игры и конкурсы, литературные викторины

«Мы и должны были объединиться, чтобы наши дети все жили в мире, чтобы не было войны. Мы раньше были едины, ну как нам не объединиться?» – высказалась одна из посетительниц.

«А у меня в Крыму много одноклассников. В Евпатории живёт одноклассница Лина Кучинская. Я с ней до сих пор общаюсь. И общалась во времена, когда Крым был Украиной. Поэтому мы едины. Ну как нас можно разъединить? Душа болит. Хочется, чтобы были вместе, мы сильные будем тогда, как были и раньше сильны», – сказала другая.

Отметили праздник вместе с жителями и гостями столицы Приамурья и главные лица города и области. Фестиваль посетили губернатор Приамурья Александр Козлов, мэр Благовещенска Валентина Калита, глава Мазановского района Михаил Пивень, председатель законодательного собрания области Константин Дьяконов.

«Три года назад жители Крыма сделали свой выбор, это стало важным событием в истории Родины. Руководство Белогорска подписывает соглашение о сотрудничестве со своим городом – побратимом Крыма. Мы будем способствовать, чтобы восточная часть нашей страны и южная были плотно связаны не только в рамках государственных границ, а настроением, дружбой и всегда поддерживали друг друга», – отметил губернатор Александр Козлов.

«Когда Крым присоединился к России, для меня, для моей семьи это был огромный праздник. И поэтому сегодня мы с огромным удовольствием здесь. Крым наш! И все, кто живут в Крыму, очень много знакомых, очень много друзей там, просто счастливы, что живут с нами в одной стране», – говорит министр культуры и архивного дела региона Ольга Юркова.

18 марта 2014 года в России стало новой памятной датой. В этот день был подписан межгосударственный договор о вхождении в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

По данным пресс-службы областного правительства, в Приамурье фестиваль «Крымская весна» стартовал ещё 17 марта. Концерты и другие мероприятия прошли в Архаринском, Белогорском, Завитинском, Серышевском, Сковородинском и Шимановском районах. 18 марта к празднику подключились остальные территории области. Так, в Белогорске прошел смотр-конкурс кадетов «Мы вместе!», в ЗАТО Циолковский – квест-игра для старшеклассников «Крым наш». Самый масштабный фестиваль «Крымская весна» прошёл в столице области.

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