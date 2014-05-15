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Жильцы: капремонт крыши в доме, где рухнул потолок, был в 2015 году

Жильцы: капремонт крыши в доме, где рухнул потолок, был в 2015 году

В Благовещенск из Москвы срочно прилетает владелица квартиры в доме на втором этаже, в которой рухнул потолок. Людмила Гершевич владеет жильём с 1957 года. Её родственник, профессор АГМА Игорь Файнфельд, присматривал за квартирой. Под завалами остались его важные документы. Жильцы дома утверждают, что крышу в доме ремонтировали в рамках программы капремонта в 2015 году.

«Я сама в ужасе. Завтра прилетаю в Благовещенск. Туда сейчас вообще заезжать нельзя, неизвестно, в каком месте и когда рухнет. С крышей в моей квартире были проблемы: когда-то текло, я писала заявление, мой кусочек ремонтировали. Но от чего рухнуло? Может быть, от старости», – огорчается владелица Людмила Соломоновна.

18 марта, после происшествия, на момент звонка корреспондента ИА «Амур.инфо» о проблеме ей никто из официальных структур не сообщил. Обо всём рассказал родственник.

«В соседней квартире была аналогичная ситуация года три назад. И это всё делалось очень долго. Там, правда, было не так масштабно. Но потолок всё равно обваливался», – говорит Людмила Гершевич.

В ее квартире стоит пыль. Под завалами остались не только ценные вещи, но и документы. «Там мой докторский диплом, паспорт, членский билет Союза писателей России, загранпаспорт. И три книжки новые только пришли из Москвы», – рассказал профессор Амурской государственной медицинской академии Игорь Файнфельд.

О ситуации он рассказывает с улыбкой: «Как Воланд говорил, кирпич никому на голову зря не падает. И тут меня, видимо, уберёг господь».

В квартире, за которой он присматривает, отходил потолочный плинтус. «Думаю, потолочников надо вызвать. А тут потихонечку сыплется. Позвонил, они говорят: через час приедем. Я лёг полежать. А потом они звонят: мы скоро приедем. И я пошёл их встречать. Во дворе их жду, слышу, что-то стукнуло. Я не обратил внимания. Мы с ними поднимаемся втроем, а там – бомба! То есть случайно. Хоть сам медик, а себе бы не помог», – говорит доктор биологических наук.

На вопрос – как он сохраняет спокойствие – ответил: «Какой же я был бы тогда врач, если бы не имел спокойствия! Я занимаюсь психотренингом, поэтому я спокоен. Родственнице я рассказал. Она в шоке. Срочно прилетает сюда», – говорит Игорь Ананьевич.

Жильцы дома говорят, что пытались войти в программу капремонта, чтобы их дом признали аварийным. Но не вышло.

«В 2015 году у нас ремонтировали кровлю дома, работы проводил Фонд капитального ремонта. И частично в некоторых квартирах отремонтировали потолки. Вот у меня был аварийный потолок и в другом помещении, там вообще угол падал. Затем сказали – всё хорошо с потолками, за весь дом. А получилось, что не очень. Затряслись поджилки, конечно. Что теперь? У нас шесть человек в семье и дети. У меня в одной комнате безопасно, а в остальных никаких балок не меняли. И сейчас мы будем, конечно, в стрессе. За 40 лет, что я тут живу, при мне тут ремонты шли, всё ремонтировали, но такого не было. Дом старый, надо как-то решать. Мы пытались попасть в список аварийных, но нам сказали, он ещё сто лет простоит. Я и в Фонде капремонта спрашивала. Сказали – нет, крышу наладили, и дом у вас сейчас как новенький», – говорит старшая дома Марина Лысанская.

«В ЖКХ говорят, что наш дом не могут признать аварийным. Оказывается, если до 2012 года не признали, то всё за свой счёт. Интересно! Я в доме живу 30 лет. И все эти годы мы добивались, чтобы поменяли перекрытия. Их поменяли только в одной комнате в 2015 году, когда меняли крышу. А в двух остальных комнатах старое перекрытие осталось. Что будем делать, пока не знаю. Ну, сейчас предлагают переселяться в аварийный фонд, в общежитие, чтобы делали ремонт. Или оставаться на свой страх и риск. Вот и народ весь в волнении», – рассказал один из жильцов дома Геннадий Лысанский.

Игорь Файнфельд, который чудом спасся от рухнувшего потолка, будет дожидаться приезда родственницы в другом жилье. Место около дома. где находится опасная квартира, огородили.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    Что и требовалось доказать. Именно за такую «работу» фонды собирают деньги у людей. Сдается, что это не последний случай…

  • mikey007

    mikey007
    3 часа назад



    В ЖКХ говорят, что наш дом не могут признать аварийным.



    Не аварийный так капремонт делайте как положено, а не крышу только.

    А списали денег дохера наверное на это.

  • лань

    лань
    2 часа назад

    Амурская область не Москва,где выделили деньги на снос 5-этажек,сколько уже случаев про этот липовый капфонд пишут по всей стране,нанимают дешевых подрядчиков,лепят что попало ,слов нет пи пи пи,повезло мужчине,что живой остался,за что люди платили и продолжают платить,да после такого случая надо разогнать капфонд в Амурской области,а собранные деньги вернуть людям,а государству взять заботу о старых домах на себя и думать,как их ремонтировать или сносить.

  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    А как другим людям теперь в этом доме спать спокойно???

  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    Вот вам и капремонт, деньги в никуда получается платим

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад



    Мы пытались попасть в список аварийных, но нам сказали, он ещё сто лет простоит.



    ну стены то простоят...



    Я и в Фонде капремонта спрашивала. Сказали – нет, крышу наладили, и дом у вас сейчас как новенький



    главное отчитаться

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    На сколько я знаю, аварийный дом признается аварийным, комиссией или независимой экспертизой, независимо от года. Нужен износ дома ….% и разрушение фундамента несущих стен. А вот попасть в программу переселения не получится, если её не продлят, то в этом году закончится.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    Я занимаюсь психотренингом, поэтому я спокоен.

    КРЯ подвинула банку с водой поближе к монитору с фотографией этого чудика. Вдруг это сам ОДИН!!! дал знак и надо бы на чёрный день запастись заряженой водой.

    А по итогу..... ой .. КРЯ и не знает что сказать ... Врач, Москва Пенсионер .... ну наверное должно быть чувство сочувствия .... (нет к врачам в последнее время сочувствия)

  • ElenaN

    ElenaN
    12 минут назад

    Многоквартирный дом может быть признан аварийным только на основании заключения специализированной организации.

  • mikey007

    mikey007
    5 минут назад

    ElenaN

    Многоквартирный дом может быть признан аварийным только на основании заключения специализированной организации.



    Это той, которая признала симпатичный доме на бережку Зеи аварийным, т.как (по их заключению) жук-точильщик изъел все железобетонные балки перекрытия?

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