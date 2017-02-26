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На концерте Алексея Брянцева в Благовещенске разошлась матерщинница

На концерте Алексея Брянцева в Благовещенске разошлась матерщинница

В Благовещенске прошёл концерт Алексея Брянцева. Известный исполнитель шансона приехал 16 марта в рамках гастрольного тура с новой программой «От тебя и до тебя». Певец собрал очень много поклонников. Концерт немного задержался, зрители аплодисментами вызывали артиста. Но одна возрастная поклонница решила ускорить процесс необычным способом – матерными словами.

«Давайте начнём уже концерт, пожалуйста. А то в билетах написано "18:30", мы все очень ждём», – так в переводе на литературную речь звучало бурное возмущение одной поклонницы, в котором было всего три цензурных слова. Зал тут же повернулся к бранящейся даме, зашикал и принялся взывать к спокойствию. Кто-то засмеялся, дескать, на шансон пришла своя публика.

Матерщинница, высказавшись, с довольным видом откинулась в кресле и принялась ждать. А публика, боясь повторного ее выступления, принялась аплодировать задержавшемуся артисту с двойной силой.

Алексей Брянцев появился на сцене довольно быстро, и зрители какое-то время продолжали ему хлопать.

Общая программа включала в себя песни из нового альбома и проверенные временем хиты. В этот вечер прозвучали такие песни, как «Без тебя», «Болею тобой», «Я хочу вернуться в наш дом», «Я выпью, женщины, за вас!» и другие. Концерт прошёл в двух отделениях с антрактом.

По окончании публика расходилась, бурно обсуждая выступление артиста.

«У него потрясающий голос! Песни со смыслом, много в них жизни. Муж в машине его слушает. Но сам он на концерт не пошел, сделал мне подарок – купил билет», – рассказала зрительница Ольга Умец.

«Мы сюда с подругами пришли. От его голоса мурашки бегут», – рассказала Ольга Ромашова.

«А он не выпендривается. Все выпендриваются, а он нет. За это его и люблю», – в переводе на литературный коротко ответила та самая нарушительница спокойствия – она оказалась довольно общительной дамой и представилась Любовью Лаврентьевной.

Подробнее о мероприятии можно прочитать в рубрике «Культпросвет» с Натальей Шлямовой.

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#концерты

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Теперь Любовь Лаврентьевна вынуждена будет уволиться с работы и покинуть Благовещенск...

  • Бодрячок

    Бодрячок
    39 минут назад

    Зоны зоны лагеря, шансон тема

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