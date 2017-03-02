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Благовещенск принял Кубок Дальнего Востока по кудо

Благовещенск принял Кубок Дальнего Востока по кудо

18 марта в Благовещенске впервые открылись соревнования на Кубок Дальнего Востока по восточному боевому единоборству – дисциплине кудо. В Амурской области такой вид спорта начали развивать лишь полгода назад. Сегодняшние соревнования, по словам болельщиков, очень зрелищные.

На поединки съехались около сотни спортсменов из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Уссурийска, Биробиджана, не только парни, но и девушки. Благовещенск представляют четверо спортсменов, есть ещё 13 участников из Архары, все амурчане – парни, и занимаются они не так давно.

Среди приехавших спортсменов есть именитые, кто уже имеет титулы, к примеру, победители первенств России, есть победитель чемпионата мира.

В программе чемпионата заявлены отборочные поединки, показательные выступления мастеров турнира и финальные поединки.

В Благовещенске такой вид спорта начали развивать только полгода назад. Поэтому Федерация кудо Дальнего Востока решила поддержать Благовещенск и Амурскую область и провести чемпионат в столице Приамурья.

В чемпионате участвовали двое близнецов из Хабаровска. «Иногда нам приходится даже вместе стоять в паре. Но иногда мы друг другу поддаёмся, приходится. Здесь, скорее всего, нам тоже придётся сражаться вместе. Ну, не знаю, договоримся во время боя», – поделились братья Богдан и Роман Калинины.

Кудо – это вид восточных боевых единоборств, включающий в себя элементы и технические приемы из арсенала бокса, дзюдо, тайского бокса и других видов боевых единоборств. Благодаря специальному шлему из ударопрочного пластика, не имеющему аналогов в мире, поединки в кудо отличаются высокой динамикой и смотреть их – захватывающее зрелище.

Девиз Федерации Кудо России: «Реальнее только жизнь!»

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