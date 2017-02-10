Минобрнауки предложило переводить студенток, родивших ребёнка, на бюджет

Фото: zt16.ru

Министерство образования и науки РФ предложило переводить студенток, которые родили ребёнка, с платного обучения в вузах на бесплатное. Соответствующее предложение ведомство опубликовало для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По действующим нормам перевестись с платного на бесплатное обучение могут те студенты, которые сдали экзамены на «отлично» в течение двух семестров, дети, оставшиеся без попечения родителей, и сироты, россияне в возрасте до 20 лет, у которых есть один родитель инвалид первой группы и доход семьи ниже прожиточного минимума. Кроме того, на бюджет могут быть переведены студенты, которые во время обучения потеряли одного или обоих родителей, пишет РБК.

Перечисленные категории студентов могут перевестись в том случае, если у них нет академической задолженности, претензий к дисциплине и долгов по оплате обучения.

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#дети #жизнь #образование

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