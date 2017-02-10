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Сегодня, 15:11 6

Минобрнауки предложило переводить студенток, родивших ребёнка, на бюджет

Минобрнауки предложило переводить студенток, родивших ребёнка, на бюджет
Фото: zt16.ru

Министерство образования и науки РФ предложило переводить студенток, которые родили ребёнка, с платного обучения в вузах на бесплатное. Соответствующее предложение ведомство опубликовало для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По действующим нормам перевестись с платного на бесплатное обучение могут те студенты, которые сдали экзамены на «отлично» в течение двух семестров, дети, оставшиеся без попечения родителей, и сироты, россияне в возрасте до 20 лет, у которых есть один родитель инвалид первой группы и доход семьи ниже прожиточного минимума. Кроме того, на бюджет могут быть переведены студенты, которые во время обучения потеряли одного или обоих родителей, пишет РБК.

Перечисленные категории студентов могут перевестись в том случае, если у них нет академической задолженности, претензий к дисциплине и долгов по оплате обучения.

Просмотров всего: 353

#дети #жизнь #образование

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    ой щас начнётся

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    понаражают ради сессий, а потом будут сплавлять государству?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Щас демография повысится и вышку ломанутся толпы студенток получать. На халяву-то!

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    1 час назад

    неее, не стоит, ибо учиться толком не будут, а чье-то место займут

  • Бодрячок

    Бодрячок
    40 минут назад

    Щя Дианы шурыгины попрут

  • Мелисса

    Мелисса
    4 минуты назад

    А откуда появятся бюджетные места?

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