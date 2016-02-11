Благовещенец чудом спасся от рухнувшего потолка

18 марта днём в одной из квартир дома № 69 по улице Красноармейской рухнул потолок. По словам соседей, жильцу квартиры на втором этаже чудом удалось спастись. Он вышел из комнаты буквально на пару минут.

В редакцию ИА «Амур.инфо» о происшествии сообщили жители двухэтажного дома. По имеющейся информации, жилец квартиры, родственник владельцев, временно проживающий там, сегодня ожидал приезда специалистов. У него начал проваливаться потолок, он их вызвал и, когда пошёл встречать и как раз в это время всё и рухнуло.

«Чудом мужчина спасся! Как говорят, сосед увидел, что что-то сыплется с потолка. Вышел из комнаты, и тут всё как рухнуло! Там вся комната завалена теперь, телевизор, вещи, документы. На месте работают спасатели», – сообщил один из жителей дома № 69.

По словам жильцов, дом аварийным не признан. «Но у нас и полы кривые, все вогнутые. А крышу, кстати, сделали совсем недавно. Слышал, у соседей тоже потолки сыпались. Мужику просто повезло! Там, наверное, килограммов 500 рухнуло», – поделился благовещенец.

По данным пресс-службы амурского управления МЧС, на месте работает оперативная группа, специалисты ожидают приезда представителей управляющей компании, обслуживающей дом. Пострадавших нет.

На место отправилась съёмочная группа «Альфа-канала».

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