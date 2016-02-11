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Благовещенец чудом спасся от рухнувшего потолка

Благовещенец чудом спасся от рухнувшего потолка

18 марта днём в одной из квартир дома № 69 по улице Красноармейской рухнул потолок. По словам соседей, жильцу квартиры на втором этаже чудом удалось спастись. Он вышел из комнаты буквально на пару минут.

В редакцию ИА «Амур.инфо» о происшествии сообщили жители двухэтажного дома. По имеющейся информации, жилец квартиры, родственник владельцев, временно проживающий там, сегодня ожидал приезда специалистов. У него начал проваливаться потолок, он их вызвал и, когда пошёл встречать и как раз в это время всё и рухнуло.

«Чудом мужчина спасся! Как говорят, сосед увидел, что что-то сыплется с потолка. Вышел из комнаты, и тут всё как рухнуло! Там вся комната завалена теперь, телевизор, вещи, документы. На месте работают спасатели», – сообщил один из жителей дома № 69.

По словам жильцов, дом аварийным не признан. «Но у нас и полы кривые, все вогнутые. А крышу, кстати, сделали совсем недавно. Слышал, у соседей тоже потолки сыпались. Мужику просто повезло! Там, наверное, килограммов 500 рухнуло», – поделился благовещенец.

По данным пресс-службы амурского управления МЧС, на месте работает оперативная группа, специалисты ожидают приезда представителей управляющей компании, обслуживающей дом. Пострадавших нет.

На место отправилась съёмочная группа «Альфа-канала».

Просмотров всего: 2212

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • on

    on
    3 часа назад

    может проще сносить такие дома?деревянные перекрытия сгнили и как этого не заметили,когда ремонтировали кровлю?

    стройнадзор - аууу вы где?

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад



    А крышу, кстати, сделали совсем недавно.



    Ну чо, капитальный ремонт дома проведен.

    Хе-хе

    Сколько там, говорите домов таким макаром откапиталили 25 штук?

    Ужас

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    on

    может проще сносить такие дома?деревянные перекрытия сгнили и как этого не заметили,когда ремонтировали кровлю?

    стройнадзор - аууу вы где?



    .

    А этим Фонд Капитального ремонта занимается, там специалист на специалисте сидит и специалистом погоняет.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Старый дом не удержал новую крышу - вот это паварот! Там же целый квартал ещё более отрадных домиков.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Главное, ребята, за капремонт платить вовремя.

  • татьяна59

    татьяна59
    2 часа назад

    Может хоть сейчас обратят внимание что заключения межведомственных комиссий о пригодности жилья почти никогда не содержат правды.Если такой ветхий дом поставили на капремонт значит кому то это было выгодно. Перед капитальным ремонтом должны были проверить состояние конструкций. Не сделали значит проявили халатность и хочется чтобы была проведена проверка,и сделаны выводы. Может после этого случая хоть кто то задумается о своих обязанностях.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    Сажали бы за такое надолго - был бы толк

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    mikey007

    on

    может проще сносить такие дома?деревянные перекрытия сгнили и как этого не заметили,когда ремонтировали кровлю?

    стройнадзор - аууу вы где?



    .

    А этим Фонд Капитального ремонта занимается, там специалист на специалисте сидит и специалистом погоняет.



    Нужно в такие дома специалистов, министров, замов и прочих заселять, выдержит крыша лет 25, тогда они могут обратно возвращаться в свои прежние дома. Ну, а не выдержала и обрушилась на специалиста, не обессудь, принимал, подписывал. министровствовал он сам.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Жильцам надо подать в суд на фонд капремонта )))

  • Al_kassandra

    Al_kassandra
    1 час назад

    >>Нужно в такие дома специалистов, министров, замов и прочих заселять, выдержит крыша лет 25, тогда они могут обратно возвращаться в свои прежние дома. Ну, а не выдержала и обрушилась на специалиста, не обессудь, принимал, подписывал. министровствовал он сам.

    классное кстати предложени

  • mikey007

    mikey007
    37 минут назад

    Просто Капитальный ремонт домов это не просто крыши ляпать да фасады штукатурить.

    Название красивое придумали: Фонд Капитального ремонта, деньги так легчи с лохов сдирать.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    15 секунд назад

    Засыпанные дома бывшего посёлка Амурстроя где расположен данный дом весь подлежит сносу новая крыша не может называться капремонтом всего дома, как нам пытается преподнести одноименный фонд! Кровлю, даже не элементы конструкции крыши заменили, а все остальное труха так и осталась!

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