«Им нужна наша помощь»: в Благовещенске сняли ролик об «Острове спасения»

Житель Благовещенска пытается привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Неравнодушный благовещенец снял душевный социальный ролик о благовещенском приюте «Остров спасения». Видео расходится по соцсетям.

«Я занимаюсь изготовлением роликов для одного из каналов. Инициативу проявил мой друг, предложил – Стас, а почему бы тебе не снять ролик для приюта? Я согласился. То есть просто появилось желание сделать такое видео. Желание ничем не мотивируется, никакими пиар-моментами, ни финансами. Просто душевная заинтересованность, так как я люблю бездомных животных», – рассказал Станислав Ткаченко.

«Они вызывают отвращение, брезгливость, их боятся. У нас нет на них сил и времени, проще пройти мимо, сделать вид, что проблемы нет. Это же власть виновата, система, страна, но не мы. Узнаём себя? К сожалению, это наша вина. Они умеют любить просто так, и им нужна наша помощь. "Остров спасения". Быть человеком. Иметь сострадание», – говорится в ролике.

«Всё было сделано своими силами, ролик технически несложный, ничего особого нет. Всё придумали сами. Ролик снят в течение дня, в течение дня был смонтирован. Но нам хотелось бы добавить кадры из клиники, как собачек лечат, душевные вещи, эмоции, которые больше бы привлекли бы внимание. Но нам ни одна клиника не разрешила снимать это. Не понимаем, почему. Более того, в процессе работы поступали звонки от волонтёров, которые спрашивали – а зачем вы это делаете? Представьтесь, кто вы такой? Было какое-то непонятное недоверие. В общем, в итоге исходили из того, что есть», – поделился благовещенец.

«Мы искренне хотим привлечь внимание к приюту, это самая главная цель. Других мотиваций нет. Возможно, кто-то задумается о проблеме бездомных животных, возможно, кому-то не всё равно то, что происходит. Это всего лишь маленький наш вклад в эту проблему, в возможность привлечения внимания к этой проблеме», – отметил Станислав Ткаченко.

Помочь животным можно, связавшись с сотрудниками благовещенского приюта «Остров спасения» по телефонам: 56-12-73, 56-12-72.

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#животные

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