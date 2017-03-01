Москвич купил у амурчанки BMW X6 и оплатил её штрафы

Фото: пресс-служба амурского УФССП России

Москвичу пришлось заплатить больше 100 тысяч рублей штрафа за амурчанку, чтобы сесть за руль купленного у неё BMW X6. За свой счёт ему пришлось снять запрет на регистрационные действия с дорогостоящего автомобиля, купленного у неё в Москве. Амурские судебные приставы советуют проверять продавцов на отсутствие долгов.

Как сообщает пресс-служба амурского управления ФССП, в отделе по Тындинскому району на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданки по взысканию с неё 113-ти штрафов ГИБДД на общую сумму 121 тысяча рублей. Долги молодая женщина начала копить с декабря 2015 года, причём исполнительные листы поступали в Тынду, в основном, из западных регионов страны.

В ходе исполнительных действий удалось установить, что на злостную нарушительницу ПДД зарегистрированы три автомобиля, а сама она по месту прописки не проживает. Чтобы установить местонахождение должницы, судебные приставы объявили её в розыск, а также вынесли постановления о запрете на регистрационные действия с транспортом.

Любительница быстрой езды была найдена в Москве. Кроме того, удалось узнать, что один из автомобилей – BMW X6 – должница продала. Новый владелец внедорожника не подозревал, что у него могут возникнуть проблемы с регистрацией машины. У москвича не получилось призвать к ответственности «предприимчивую» северянку и ему пришлось полностью погасить за неё всю задолженность.

15 марта на счёт приставов поступили денежные средства в сумме 121 тысяча рублей. На следующий день судебный пристав-исполнитель снял запрет на регистрационные действия с автотранспортом.

Приставы настоятельно рекомендует гражданам перед тем, как приобретать имущество, узнавать о наличии задолженности физических и юридических лиц на официальном сайте ФССП России, используя онлайн-сервис «Банк данных исполнительных производств».

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