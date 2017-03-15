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В центре Благовещенска иномарка отлетела в столб после столкновения

В центре Благовещенска иномарка отлетела в столб после столкновения

В Благовещенске утром 18 марта по улице Театральной произошло ДТП с пострадавшими. По информации корреспондента ИА «Сканер», Toyota Passo двигалась по улице Театральной в сторону Ленина. В это время со двора в районе поликлиники выезжала Toyota Progres и с силой ударила «пассо» в бок. После столкновения иномарка отлетела в столб.

«Серая машина выезжала из двора, сделала это неаккуратно, резко. По главной, основной дороге ехала тёмная машина. Они столкнулись, вторую завертело, ещё и в столб долбануло. Но все живы, на своих ногах стоят», – сообщили очевидцы, прислав в редакцию видео.

На месте работает полиция и скорая помощь. Приехавшие врачи осмотрели пассажира и водителя-девушку Toyota Progres. Молодые люди получили травмы, но в больницу не поехали, им оказали помощь на месте. По факту аварии ведётся разбирательство.

После столкновения иномарка отлетела в столб.

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#ДТП #происшествия

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