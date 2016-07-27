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Мусоровоз застрял в грязи благовещенского двора

Мусоровоз застрял в грязи благовещенского двора

Жители дома № 3 по Игнатьевскому шоссе утром 18 марта увидели, как приехавший мусоровоз застрял в грязи, пытаясь выехать со двора. Люди говорят, дорогу уже несколько лет не могут благоустроить. Фото и видео в редакцию ИА «Амур.инфо» прислала читательница Ольга. По её словам, около получаса несколько мужчин пытались помочь машине тронуться.

«Смотрите, какая дорога внутри двора по адресу: Игнатьевское шоссе, 3. Такая ситуация каждую весну и каждое лето. Сейчас вот сплошной лёд и лужи, машины калечатся. И знаете, не только мусоровоз застревает. Накануне девушка на легковушке застряла, буквально в яму рухнула», – поделилась благовещенка.

Она возмущена и говорит, что жителям обещали, что в текущем году двор отремонтируют. «Нам это обещали, ждём, но можно ли верить? Я вот смотрела список ремонтов дворов на год, и нас там не было. Прошлым летом дорогу у нас грейдировали, но уже ближе к осени, уже после всех дождей, но разве этого хватит? В ямку накидали песка и всё. Вот у меня северная сторона дома, уже почти везде дороги сухие, а у нас мокрота до мая стоять будет», – жалуется жительница дома № 3 по Игнатьевскому шоссе.

«Сейчас ездить ну очень опасно! В наш двор заезжать никому не советую», – отметила Ольга. Ни в управляющую компанию, ни куда либо ещё, кроме СМИ, женщина не обращалась.

Летом 2016 года жильцы этого же дома обращались в редакцию Амур.инфо. По их словам, двор дома № 3 по Игнатьевскому шоссе, состояние которого и так было плачевным, превратился в проезжую часть после того как начался ремонт перекрёстка улицы Мухина и Игнатьевского шоссе.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    39 минут назад

    какой мэр такой и город

  • dalvostoc

    dalvostoc
    25 минут назад

    Какой народ такая и власть.

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