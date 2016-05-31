Убийцам зейского полицейского Тараса Соколюка грозит максимальное наказание

В Амурской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей города Зеи, обвиняемых в совершении кражи, разбойного нападения и убийства сотрудника полиции. Как сообщало ИА «Амур.инфо», капитан полиции Тарас Соколюк погиб ночью 31 мая 2016 года при задержании преступников.

В деле фигурируют трое мужчин 1976, 1988 и 1997 годов рождения. Двое из них сначала похитили имущество из гаража местного жителя на сумму более 102 тысяч рублей. Затем они спланировали совершить разбойное нападение на дом частного предпринимателя, где, по их мнению, находилась крупная сумма денег.

При задержании преступников сотрудник Зейского отделения полиции Тарас Соколюк был убит, одного из нападавших ранили. Жильцы дома не пострадали.

16 марта 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлено в областной суд.

За совершение вышеуказанных преступлений судом может быть назначено наказание на срок до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь, сообщает прокуратура Амурской области.

В декабре 2016 года родным погибшего капитана полиции Тараса Соколюка вручили Орден мужества. Ему был 31 год. Он родился в посёлке Юбилейный Зейского района, здесь же окончил школу. Затем поступил в Благовещенский торгово-экономический колледж. В 2005 году был призван в армию.

Службу начал с должности участкового уполномоченного милиции. В 2013 году Тарас Соколюк служил на территории Северо-Кавказского региона. За выполнение особо сложных и важных задач, за проявленный профессионализм при организации и проведении оперативно-разыскных мероприятий Тарас был награждён 11 медалями и 5 нагрудными знаками.

В августе 2014 года Тараса назначили на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России «Зейский».

В память о погибшем в посёлке Юбилейном решено назвать школу.

Просмотров всего: 743

#закон #происшествия

распечатать