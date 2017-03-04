В детском лагере «Колосок» построят причал для лодок и катамаранов

Фото: dolkolosok.ulcraft.com

Детский оздоровительный лагерь «Колосок», подведомственный региональному минобрнауки, участвует в федеральном конкурсе за грант в размере 2 миллиона рублей. Руководство учреждения подготовило все необходимые документы для передачи их в Москву. В случае победы деньги будут направлены на возведение в нём причала для лодок и катамаранов. Итоги конкурса станут известны в апреле.

Сотрудники «Колоска» активно готовятся к предстоящей летней оздоровительной кампании. Она начнётся 2 июня и продлится до 28 августа. За четыре смены здесь отдохнут около 1 000 детей. На данный момент путевки на вторую и третью смены уже полностью раскуплены, сообщает пресс-служба амурского минобра.

Руководство учреждения решило пополнить материальную базу: приобрести 250 новых кроватей, 50 тумбочек, более 120 скамеек для корпусов, 15 столов для столовой, 5 беседок. Летом в лагере также появятся фонтан с подсветкой, новые гимнастические спортивные снаряды и «экологическая тропа».

«"Экологическую тропу" мы решили сделать в рамках Года экологии. На ней специалисты будут знакомить детей с особенностями амурской природы, рассказывать, какие необычные растения есть в непосредственной близости от лагеря, какие диковинные животные здесь обитают, и другие интересные вещи», – пояснил директор «Колоска» Владимир Доля.

Перед заездом детей в лагере будет сделан косметический ремонт столовой, трёх жилых корпусов, обновлены будут и все 26 летних домиков. Начало работ намечено на 1 апреля.

В 2017 году в различные формы отдыха и оздоровления детей планируется вовлечь около 70 тысяч амурских девочек и мальчиков. Средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Приамурья осталась на уровне прошлого года и составляет около 25 тысяч рублей. Часть затрат родителям компенсируют из областного бюджета

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