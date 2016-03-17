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Экс-главе Приамурья Олегу Кожемяко исполнилось 55 лет

Экс-главе Приамурья Олегу Кожемяко исполнилось 55 лет
Фото: amurobl.ru

В пятницу, 17 марта, бывшему главе Амурской области, а ныне губернатору Сахалина Олегу Кожемяко исполнилось 55 лет.

Олег Николаевич являлся главой Приамурья 8 лет, с 2008 по 2015 годы. До прихода в Амурскую область он занимал пост главы администрации Корякского автономного округа. После того как Кожемяко покинул пост губернатора Приамурья, он перебрался на Сахалин, заняв должность главы этого региона.

Несмотря на то, что формально Олег Кожемяко больше не имеет отношения к Амурской области, он по-прежнему следит за амурскими новостями. Об этом он рассказывал ИА «Амур.инфо» ровно год назад, 17 марта 2016 года.

С 55-летием Олега Николаевича поздравил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Желаю Вам телесной крепости, душевных сил и успехов в трудах на благо Отечества», – цитирует патриарха «Православная энциклопедия».

К поздравлениям присоединяется и редакция ИА «Амур.инфо».

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#губернатор #Дальний Восток #праздники

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