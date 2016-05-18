Белогорцев приглашают выбрать имя новому скверу
В Белогорске решают, какое имя дать новому городскому скверу. Предложить свое название может каждый, пояснив, почему именно так должна называться зеленая зона.
Как сообщает пресс-служба властей Белогорска, площадь пока безымянного сквера чуть более гектара. Располагается он за зданием городской администрации, со стороны улицы Гагарина и Центра занятости населения.
Чтобы предложить свое название, нужно зайти в раздел на главной странице официального сайта властей Белогорска «Имя скверу», а затем заполнить специальную форму.
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