Белогорцев приглашают выбрать имя новому скверу

Фото: belogorck.ru

В Белогорске решают, какое имя дать новому городскому скверу. Предложить свое название может каждый, пояснив, почему именно так должна называться зеленая зона.

Как сообщает пресс-служба властей Белогорска, площадь пока безымянного сквера чуть более гектара. Располагается он за зданием городской администрации, со стороны улицы Гагарина и Центра занятости населения.

Чтобы предложить свое название, нужно зайти в раздел на главной странице официального сайта властей Белогорска «Имя скверу», а затем заполнить специальную форму.

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