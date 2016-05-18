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Белогорцев приглашают выбрать имя новому скверу

Белогорцев приглашают выбрать имя новому скверу
Фото: belogorck.ru

В Белогорске решают, какое имя дать новому городскому скверу. Предложить свое название может каждый, пояснив, почему именно так должна называться зеленая зона.

Как сообщает пресс-служба властей Белогорска, площадь пока безымянного сквера чуть более гектара. Располагается он за зданием городской администрации, со стороны улицы Гагарина и Центра занятости населения.

Чтобы предложить свое название, нужно зайти в раздел на главной странице официального сайта властей Белогорска «Имя скверу», а затем заполнить специальную форму.

Просмотров всего: 103

#Белогорск #жизнь #интернет

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Мелюковский, Ходуновский, Погребняковский, Синьковский, Инюточкинский я других не знаю

  • Оля111

    Оля111
    1 час назад

    Ещё бы знать, как будет выглядеть этот сквер... Тогда и название можно придумать!

    А, хотя это только для белогорцев, да.

  • Оля111

    Оля111
    1 час назад

    С почему "имя", а не "название"?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Да чего уж там! Назвать сквер имени нашего губернатора Козлова Александра Александровича! Более достойной кандидатуры нет. Человек достойный заслуженный.

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