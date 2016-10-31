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СМИ: раздевшейся в клубе амурчанке пришлось уйти из колледжа

СМИ: раздевшейся в клубе амурчанке пришлось уйти из колледжа

16-летняя жительница Амурской области, которая разделась догола в одном из клубов Благовещенска, бросила учебу в колледже. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на свой источник.

«Девушка неделю назад приехала с отцом и матерью и вместе с ними написала заявление на отчисление», – приводит издание слова своего источника. При этом, по его данным, причиной могли стать насмешки, которые посыпались на амурчанку после того, как видеозапись с ее поступком попала в Сеть.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в одном из ночных клубов Благовещенска в разгар вечеринки провели необычный конкурс. Организаторы не пожалели денег для раздетых девушек. Одна амурчанка обнажилась полностью и получила за это 15 тысяч рублей. Видео произошедшего разошлось по социальным сетям.

Позже девушка предположила, что ей что-то подмешали в алкоголь, поэтому она просто не контролировала себя.

По факту случившегося доследственную проверку начали в амурском следственном управлении.

Поступок девушки обсудили в программе «Время покажет» на Первом канале.

Просмотров всего: 1531

#конкурсы #происшествия

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Бриз

    Бриз
    2 часа назад

    Вот итог безумия.

  • Альби

    Альби
    1 час назад

    Вряд ли кто-то сомневался в таком исходе. А вапще да, раздули, кликуши...

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    И воспитания...

  • Капитолина

    Капитолина
    1 час назад

    Она уже научилась денежку зарабатывать,зачем учиться. Ученая

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    Альби

    Вряд ли кто-то сомневался в таком исходе. А вапще да, раздули, кликуши...



    Причем-раздули?У этого поколения идиотская привычка-свои "подвиги" в тырнет выкладывать!Даже без АИ слава ее все равно бы нашла!

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    подпортили девушки жизнь

  • ay

    ay
    1 час назад

    Кто эти девушки? Которыя подпортили жызень?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    удален

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    по фигу как то

  • Pilotnavy

    Pilotnavy
    46 минут назад

    Береги платье снову, а честь...если не воспитали, то как получится!

  • Нега

    Нега
    43 минуты назад

    Бедный ребёнок…

  • сибирячка

    сибирячка
    41 минута назад

    АК-47

    Альби

    Вряд ли кто-то сомневался в таком исходе. А вапще да, раздули, кликуши...



    Причем-раздули?У этого поколения идиотская привычка-свои "подвиги" в тырнет выкладывать!Даже без АИ слава ее все равно бы нашла!



    да во всех поколениях такое было, не надо сейчас вот этого

    просто раньше интернета не было

  • АК-47

    АК-47
    38 минут назад

    просто раньше интернета не было

    Вот это-ключевое,потому как все все видят!

    Но они -тупые,если этого-не понимают!

    Зачем все,что делаешь,снимать и тут же в ю туб или в ОК или еще куда?Славы хотят-получайте!

    И ведь знают,что получится,но-онижедети,им типа все дозволено,простят!

  • Хмык

    Хмык
    37 минут назад

    А вот мне её жалко. Добренький я. Мало ли какие ляпусы в жизни бывают. А образование, оно никому не мешало. А сейчас ей что? На панель?

  • сибирячка

    сибирячка
    35 минут назад

    Хмык

    А вот мне её жалко. Добренький я. Мало ли какие ляпусы в жизни бывают. А образование, оно никому не мешало. А сейчас ей что? На панель?



    я тоже ей сочуствую

    но у каждого свой опыт

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    34 минуты назад

    как еще вторую девицу миновала слава)

  • Морской человек

    Морской человек
    31 минута назад

    Почему не рассказывают о судьбе второй финалистки, которой хватило ума не срывать с себя трусы прилюдно? Может у неё тоже не всё так гладко. Амуринфо, найдите её!

  • Альби

    Альби
    28 минут назад

    Я не думаю, что где-то есть человек, который не пожалел хотя бы об одном своём неблаговидном поступке.

    Даже в ангеле есть частичка демона (с)

    Ну вот загнобили девку и что теперь? Кому-то легче жить стало?

  • Tуман

    Tуман
    9 минут назад

    Альби

    Я не думаю, что где-то есть человек, который не пожалел хотя бы об одном своём неблаговидном поступке. Даже в ангеле есть частичка демона (с) Ну вот загнобили девку и что теперь? Кому-то легче жить стало?



    Я, удирая от мужа любовницы, прыгал с балкона. Стыдно...



  • Гагусик

    Гагусик
    7 минут назад

    АльбиЯ не думаю, что где-то есть человек, который не пожалел хотя бы об одном своём неблаговидном поступке.

    Даже в ангеле есть частичка демона (с)

    Ну вот загнобили девку и что теперь? Кому-то легче жить стало?


    Согласен, с кем не было причуд, пусть первым бросит камень! Даже элементарно, кого не палили с девчонками в кровати кто-то из посторонних? Всякое бывало, неловко было, даже стыдно...а если бы это сняли и выложили, срам, срам, срам... Жалко дурех малолетних...

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    5 минут назад

    Да пипец руководство клуба должно переживать, а у нас бедную деваху загнобили, а те кто Ее осуждают наверняка сами ботаны замызганные. Ситуация высосанная из пальца, всякое у всех бывало, но стыдно сутра сделала выводы -нет это Ее путь, че лезть да умничать, в стране прям обсудить нечего

  • Краснодарский Дворник

    Краснодарский Дворник
    1 минута назад

    "Жалеть нельзя помиловать"(с) Каждый поставит запятую там, где ему угодно...

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