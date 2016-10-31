СМИ: раздевшейся в клубе амурчанке пришлось уйти из колледжа

16-летняя жительница Амурской области, которая разделась догола в одном из клубов Благовещенска, бросила учебу в колледже. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на свой источник.

«Девушка неделю назад приехала с отцом и матерью и вместе с ними написала заявление на отчисление», – приводит издание слова своего источника. При этом, по его данным, причиной могли стать насмешки, которые посыпались на амурчанку после того, как видеозапись с ее поступком попала в Сеть.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в одном из ночных клубов Благовещенска в разгар вечеринки провели необычный конкурс. Организаторы не пожалели денег для раздетых девушек. Одна амурчанка обнажилась полностью и получила за это 15 тысяч рублей. Видео произошедшего разошлось по социальным сетям.

Позже девушка предположила, что ей что-то подмешали в алкоголь, поэтому она просто не контролировала себя.

По факту случившегося доследственную проверку начали в амурском следственном управлении.

Поступок девушки обсудили в программе «Время покажет» на Первом канале.

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#конкурсы #происшествия

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