Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 19:07 0

Специалисты взорвали лед на реке Томь в Белогорске

Специалисты взорвали лед на реке Томь в Белогорске
Фото: belogorck.ru

В пятницу, 17 марта, в Белогорске на реке Томь были проведены подрывные работы. В мероприятии задействовали военных, сотрудников ГО и ЧС, пожарных, полицейских и врачей скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба властей Белогорска, специалисты заложили в лунки боеприпасы на глубину от 60 до 80 сантиметров, из расчета 1,6 килограммов тротила в одну лунку. Всего была подготовлена 31 лунка. В общей сложности на подрыв льда Томи ушло около 50 килограммов взрывчатки.

Мероприятие прошло по плану, нештатных ситуаций не было.

Мероприятия по пропуску паводковых вод проводятся в Белогорске ежегодно, чтобы не допустить ледовые заторы и, как следствие, разрушение гидротехнических сооружений, разлив реки.

Просмотров всего: 141

#Белогорск #военные

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Белогорцев приглашают выбрать имя новому скверу
Спорт

ФК «Белогорск» участвует в Кубке, но участие в первенстве Дальнего Востока под вопросом
Общество

«Белхлеб» за год в статусе резидента ТОР освоил 13 миллионов рублей

15 марта, 17:43
В России и мире 10

В Бикине взрыв трассирующего патрона оставил офицера без руки