Специалисты взорвали лед на реке Томь в Белогорске

Фото: belogorck.ru

В пятницу, 17 марта, в Белогорске на реке Томь были проведены подрывные работы. В мероприятии задействовали военных, сотрудников ГО и ЧС, пожарных, полицейских и врачей скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба властей Белогорска, специалисты заложили в лунки боеприпасы на глубину от 60 до 80 сантиметров, из расчета 1,6 килограммов тротила в одну лунку. Всего была подготовлена 31 лунка. В общей сложности на подрыв льда Томи ушло около 50 килограммов взрывчатки.

Мероприятие прошло по плану, нештатных ситуаций не было.

Мероприятия по пропуску паводковых вод проводятся в Белогорске ежегодно, чтобы не допустить ледовые заторы и, как следствие, разрушение гидротехнических сооружений, разлив реки.

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#Белогорск #военные

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