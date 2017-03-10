Работа над мостом через Амур идет и со стороны Благовещенска (фото)

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Работа над мостом через Амур, который должен связать города Благовещенск и Хэйхэ, идет и на российской стороне. Правда, в воду амурские строители, в отличие от китайских коллег, пока не торопятся. Со стороны Благовещенска пока возводят подъездные пути к будущему мосту.

Длина путей составит почти 15 километров. Будут возведены путепроводы, тоннель и развязка. В некоторых местах дорогу поднимут на шесть с половиной метров. Такой трассе не будут страшны наводнения, говорят проектировщики. Ширина дорожного покрытия составляет почти четыре метра, две полосы. Категория дороги – вторая, то есть допустимая скорость движения по ней – до 120 километров в час. Такие участки в области встречаются только на федеральной трассе.

«Здесь будут ходить большегрузные автомобили, легковые автомобили. […] Сложности в основном по местности, так как дорога проложена в заболоченных местах», – говорит руководитель реализации проекта АО «Асфальт» Виктор Банин.

Строительство моста обойдется почти в 20 миллиардов рублей. Это кредитные средства китайского банка. Заем берет частное партнерство, созданное китайскими и российскими властями. Рассчитаться за такой кредит компания планирует через 16 лет после ввода объекта.

«Кредит берется, исполняется объект, сдается в эксплуатацию – по нему начинается движение и за счет этой платы за проезд возвращается кредит», – объясняет заместитель председателя правительства Амурской области Дмитрий Тетенькин.

Возводить мост будут синхронно с обеих сторон. Летом на Амуре начнут строить опоры. Российскую и китайскую части моста должны соединить в 2019 году.

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