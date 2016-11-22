Администрация Благовещенска не согласовала антикоррупционный митинг на 26 марта

Организаторы «антимедведевского» митинга в Благовещенске сообщили, что не получили одобрения о проведении мероприятия в воскресенье, 26 марта. Городские власти обосновали это тем, что «ранее на все основные улицы города уже были поданы заявления от других организаций с целью проведения мероприятий с 7:00 до 22:00».

Уведомление о проведении митинга организаторы 16 марта отнесли в администрацию столицы Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», митинг хотели проводить в центре города: на площади имени Ленина, напротив центрального входа в ЦУМ, на площадке у фонтана между улицами 50-летия Октября, 24/1 и 50-летия Октября, 28, или напротив главного входа Амурской ярмарки. Митинг был заявлен в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России.

Организаторы пишут, что время митинга было заявлено с 13 до 15 часов. В ответе администрации сказано: «На ваше уведомление от 16.03.2017 о проведении публичного мероприятия в форме митинга, заявленного по времени проведения 26 марта с 16:00 до 18:00 администрация города не согласовывает его проведение в указанную дату в связи со следующим. На указанную дату и место проведения (50 лет Октября, ЦУМ, напротив главного входа) заявлено проведение публичного мероприятия лицом, подавшим уведомление о его проведении ранее. Время проведения установлено с 7:00 до 22:00».

В итоге мэрия предложила перенести организаторам «антимедведевского митинга» его дату.

«Митинг в любом случае состоится» , – пишут в своей группе организаторы.

Сообщалось, что представители штаба Навального подали официальные заявки на проведение митинга в 26 городах России. Ещё около 40 городов сделали это через народных представителей, в их числе значится и Благовещенск.

По данным AmurMedia, в Хабаровске на 26 марта митинг также не согласован. Более того, там штаб Навального обвиняют в незаконной агитации. Как сообщает СМИ, на тот же день и тоже в центре города свою акцию наметили сторонники «Национально-освободительного движения», которые опередили «антикоррупционеров» с подачей заявки в мэрию.

Как сообщил координатор штаба в Хабаровске Алексей Ворсин, когда он приехал в мэрию забирать ответ по митингу, его поджидали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Оттуда они отправились в участок составлять протокол по поводу якобы незаконной агитации за митинг в поддержку Навального.

«Мне поставили в вину то, что я писал о митинге в "ВКонтакте". Всё это расценили как незаконную агитацию. В митинге не отказали, не согласовали указанную нами площадку на прудах, теперь будем подыскивать новую», – сообщил Алексей Ворсин корреспонденту агентства.

В начале марта Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев владеет и управляет через социальные фонды несколькими объектами недвижимости. В материалах говорится, что Медведев имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии. По данным ФБК, недвижимость принадлежит Медведеву через подставные фонды и доверенных лиц. Расследование вызвало большой резонанс в обществе, за сутки после публикации ФБК получил пожертвования на сумму 1,1 миллиона рублей.

Кремль назвал материал «не первым примером творчества» «известного осужденного гражданина». Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сочла публикацию «пропагандистским выпадом оппозиционного и осужденного персонажа», пишет ТК «Дождь».

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#митинги #мэрия

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