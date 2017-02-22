Благовещенская школа выиграла грант в размере 3 миллионов рублей

Школа № 16 Благовещенска приняла участие во Всероссийском конкурсе инновационных проектов. Результатами стали победа и получение гранта в размере 3 миллионов рублей.

На полученные деньги учреждение будет развивать пришкольный центр технического творчества. В школе будут созданы три новые лаборатории. Уже в этом году ребята смогут заниматься робототехникой, астрономией и экспериментальной физикой.

«В нашей школе проходит много научно-практических конференций, мы делимся опытом с учениками других школ. Проводим много экспериментов – это помогает лучше понять физику. А вообще, физика – наука экспериментальная и за счёт нее можно многое выучить, понять», – говорит ученик 11 класса школы № 16 Александр Мазуренко.

Во Всероссийском конкурсе инновационных проектов 16-я школа участвовала второй раз, но победителем среди почти двухсот участников стала впервые.

«Сейчас существуют целые комплексы, например, геолаборатории, комплексы с компьютерным программированием. Вот нам хотелось бы такое. Есть такое выражение: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда ребята своими руками какую-то лабораторную работу делают – эти знания у них закрепляются надолго», – отметила учитель физики школы Наталья Трембач.

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