Люк Бессон убрал Путина из сценария фильма про подлодку «Курск»

Фото: Cosmopolitan

Известный французский режиссёр и продюсер Люк Бессон убрал из сценария фильма «Курск» персонажа, воплощающего образ президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Как объяснил автор будущей картины, линия с российским лидером отвлекла бы зрителей от истории гибели подводной лодки, на которой Бессон хочет сделать акцент.

Роль Владимира Путина должен был исполнить бельгийский актер Маттиас Шонартс. Как отмечает издание, это стало бы первым экранным появлением персонажа президента России в высокобюджетном кино.

Производством фильма о гибели подлодки «Курск» занимается студия Бессона EuropaCorp. Съемки планируется начать в следующем месяце.

На роль главного героя – главы английского спасательного отряда Дэвида Расселла – назначен британский актёр Колин Ферт. Режиссёром выступает Томас Винтерберг («Охота», «Торжество»).

Ожидается, что в прокат «Курск» выйдет в 2018 году.

Атомная подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года на глубине 108 метров во время учений Северного флота. Трагедия унесла жизни 118 моряков. Все они были посмертно награждены орденами Мужества, а командиру было присвоено звание Героя России. Как удалось установить, причиной случившегося стал взрыв, который прогремел в месте расположения учебной торпеды.

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#кино #российская власть

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